1/6 Недавно на телеканале «Россия-1» завершился показ сериала «Возвращение», главную роль в котором сыграла Юлия Подозёрова. Фото: @juliya_podozerova

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2/6 Актриса произвела впечатление на зрителей не только игрой, но и безупречной красотой Фото: @juliya_podozerova

3/6 Юлия родилась в Москве 2 ноября 1983 года. В 2001 году она окончила Московский государственный университет культуры и искусств, курс Аллы Кобзевой. Фото: @juliya_podozerova

4/6 В том же году она стала актрисой труппы театра «Апрель». Фото: @juliya_podozerova

5/6 Юлия снимается с 2005 года. Среди ее работ — «Психологини», «Мамочки», «Кухня». Фото: @juliya_podozerova

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