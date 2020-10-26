Недавно на телеканале «Россия-1» завершился показ сериала «Возвращение», главную роль в котором сыграла Юлия Подозёрова. Актриса произвела впечатление на зрителей не только игрой, но и безупречной красотой. Самые эффектные снимки — в фотогалерее «Рамблера».
Юлия родилась в Москве 2 ноября 1983 года. В 2001 году она окончила Московский государственный университет культуры и искусств, курс Аллы Кобзевой. В том же году она стала актрисой труппы театра «Апрель». Юлия снимается с 2005 года. Среди ее работ — «Психологини», «Мамочки», «Кухня».
Сериал «Возвращение» — не первая главная роль актрисы. Ранее она уже играла главную героиню в «Заложнице», «Прекрасных созданиях», «Ни за что не сдамся» и «Жене напрокат», ремейке голливудской комедии «За бортом».
Красавица-актриса воспитывает сына Павла.