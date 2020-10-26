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Обольстительная звезда рейтингового сериала «России 1» 

Полина Алферова 2 часа назад
Юлия Подозёрова произвела впечатление на зрителей не только игрой, но и красотой.
Недавно на телеканале «Россия-1» завершился показ сериала «Возвращение», главную роль в котором сыграла Юлия Подозёрова.
1/6  Недавно на телеканале «Россия-1» завершился показ сериала «Возвращение», главную роль в котором сыграла Юлия Подозёрова.
Фото: @juliya_podozerova
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Актриса произвела впечатление на зрителей не только игрой, но и безупречной красотой
2/6  Актриса произвела впечатление на зрителей не только игрой, но и безупречной красотой
Фото: @juliya_podozerova
Юлия родилась в Москве 2 ноября 1983 года. В 2001 году она окончила Московский государственный университет культуры и искусств, курс Аллы Кобзевой.
3/6  Юлия родилась в Москве 2 ноября 1983 года. В 2001 году она окончила Московский государственный университет культуры и искусств, курс Аллы Кобзевой.
Фото: @juliya_podozerova
В том же году она стала актрисой труппы театра «Апрель».
4/6  В том же году она стала актрисой труппы театра «Апрель».
Фото: @juliya_podozerova
Юлия снимается с 2005 года. Среди ее работ — «Психологини», «Мамочки», «Кухня».
5/6  Юлия снимается с 2005 года. Среди ее работ — «Психологини», «Мамочки», «Кухня».
Фото: @juliya_podozerova
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Красавица-актриса воспитывает сына Павла.
6/6  Красавица-актриса воспитывает сына Павла.
Фото: @juliya_podozerova
Недавно на телеканале «Россия-1» завершился показ сериала «Возвращение», главную роль в котором сыграла Юлия Подозёрова. Актриса произвела впечатление на зрителей не только игрой, но и безупречной красотой. Самые эффектные снимки — в фотогалерее «Рамблера».
Юлия родилась в Москве 2 ноября 1983 года. В 2001 году она окончила Московский государственный университет культуры и искусств, курс Аллы Кобзевой. В том же году она стала актрисой труппы театра «Апрель». Юлия снимается с 2005 года. Среди ее работ — «Психологини», «Мамочки», «Кухня».
Сериал «Возвращение» — не первая главная роль актрисы. Ранее она уже играла главную героиню в «Заложнице», «Прекрасных созданиях», «Ни за что не сдамся» и «Жене напрокат», ремейке голливудской комедии «За бортом».
Красавица-актриса воспитывает сына Павла.
Видео дня. 10 актеров, сломавших карьеру одной ролью
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