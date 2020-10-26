20 лет вместе: незаменимая женщина в жизни Нагиева 

На премьеру фильма Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка», состоявшуюся в «Доме кино» 6 октября 2020 года, актер и шоумен Дмитрий Нагиев пришел под руку со стройной блондинкой. Это событие сразу вызвало у всех множество вопросов — кто эта женщина и не означает ли этот выход в свет то, что неженатый актер нашел свое счастье?

Оказывается, что женщина, с которой Нагиев пришел на премьеру фильма, для него больше чем жена и они вместе уже много лет. Блондинка эта — Елена Шайкина или как называют ее друзья Шая, а рядом с Дмитрием она долгие годы потому, что работает его директором. Личность она не публичная и привыкла находиться в тени знаменитости, но кое-что о Елене выяснить удалось.

На телевидении Елена оказалась в совсем юном возрасте 19 лет, а ее первым проектом стал скандальный «Дом-2». С этим проектом Шайкина была неразрывно связана целых 13 лет из 16, посвященных телеканалу ТНТ.

Елена возглавляла кастинг-группу, работала выпускающим редактором и выполняла множество других ответственных задач. Именно на «Доме-2» девушка познакомилась с Ксенией Бородиной , с которой дружит уже много лет.

Во время работы в молодежном реалити-шоу Шайкина познакомилась с Дмитрием Нагиевым. Параллельно с «Домом-2» она работала и за кадром шоу «Окна», в котором блистал молодой и амбициозный шоумен. С тех пор Елена и Дмитрий не расстаются и созданный в далеком 2002 году тандем с каждым годом становился лишь крепче и эффективнее.

Шая дорожит Дмитрием не только как боссом, но и как другом, а Нагиев не представляет себе рабочий процесс без Елены, с которой они пережили немало радостей и печалей, взлетов и падений. Директор актера отмечает, что Дмитрий строгий, но при этом неизменно справедливый. В одном из интервью женщина сказала о нем так:

«Мне безумно повезло, что, в отличие от многих творческих личностей, Дима не занимается самодурством — он адекватный босс. Все его просьбы исключительно по работе, поэтому я никогда не думала о том, что же еще он может придумать и какими выходками удивить»

Елена постоянно на связи со своим руководителем и может не взять трубку, когда он звонит, только если летит в самолете или если телефон разрядился. Сам Дмитрий отзывается о своем директоре тепло и уважительно. Он очень рад, что они нашли и, можно сказать, «воспитали» друг друга.

«Кнутом и пряником она выросла в большого директора. Если я улетаю 16-го, то и билет она, как ни парадоксально, берет на 16-е»

В своем боссе Елена ценит многие качества. Ей нравится то, что Дмитрий никогда ничего не забывает и остается неизменным трудоголиком. Кроме этого, женщина отмечает замечательное чувство юмора Нагиева и то, что он всегда может оценить и хорошие шутки других. За многие годы совместной работы не раз появлялись слухи, что Елену и Дмитрия связывают не только деловые отношения.

Дмитрий выше того, чтобы комментировать эти выдумки, а сама Шайкина лишь один раз, в 2014 году отреагировала на домыслы, написав в соцсети следующее:

«Не верьте всему, что показывают по телевизору. Я просто его директор. Остальное — выдумки журналистов»

Больше к этой теме Шая не возвращалась, а в конце 2015 года она вышла замуж за любимого человека, которого зовут Алексей. У пары вскоре родилась дочка Елизавета, которой сейчас 5 лет. Кстати, как истинная знаменитость, Елена еще ни разу не показала лицо своей дочери. Возможно, она берет пример со своего мудрого босса, который уже много лет оберегает свою личную жизнь от посторонних.