Актеры, которые просили «убить» своих героев

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Актеры, которые просили режиссеров «убить» их героев 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Зрители всегда тяжело переживают смерть любимого персонажа. Однако далеко не всегда герои умирают по сюжетной линии, иногда актеры сами просят режиссеров убить их героев. «Рамблер» расскажет о знаменитостях, которых пожелали смерти своему персонажу.

Харрисон Форд

Актер попросил убить своего персонажа Хана Соло еще после своего первого появления в «Звездных войнах». Харрисон Форд считал, что гибель его героя будет отлично соответствовать сюжетной линии. Актер хотел, чтобы его герой пожертвовал своей жизнью ради других персонажей, поскольку такая смерть придала бы ему «серьезность и эмоциональный вес». Хан Соло все же погиб, однако только в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы» в 2015 году.

Джеймс Марсден

Кадр из фильма «Люди Икс»
Джеймс Марден исполнил роль Циклопа в нескольких фильмах о Людях Икс. И однажды он попросил режиссера «убить» его персонажа. Дело в том, что актеру не хватало времени на съемки, поскольку в это же время Марсден снимался в картине «Возвращение Супермена» в качестве возлюбленного Лоис Лейн. Создатели проекта пошли Джеймсу навстречу, и его персонаж погиб от рук бывшей подруги.

Шон Коннери

Кадр из фильма «Живешь только дважды»
Коннери сыграл в шести фильмах о Джеймсе Бонде, и на тот момент ему уже настолько надоел его персонаж, что потребовал продюсеров «убить его навсегда». Создателям проекта не очень понравилась эта идея, поэтому в фильме «На секретной службе ее Величества» Шона Коннери заменили на Джорджа Лэзенби. Однако Шон все же вернулся к своей роли в следующей картине после того, как ему повысили гонорар.
Комментарии
Актеры , Видео , Возвращение Супермена , Звёздные войны: Пробуждение силы , Люди Икс , Шон Коннери , Харрисон Форд , Джеймс Марсден , Джордж Лэзенби
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