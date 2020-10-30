Безруков вернулся к роли Саши Белого

31 октября вышел совместный клип Тимати, Джигана и Крида Rolls Royce , которые рэперы анонсировали на днях . В новом видео музыканты выступили в роли бандитов, которые жестоко устраняют конкурентов и гребут деньги, что называется, лопатой. Однако в конце ролика появляется лидер культовой «Бригады» и воздает всем по заслугам.

Сами рэперы назвали свою работу «музыкальным боевиком» и отметили, что она выглядит лучше современных русских криминальных фильмов. Благодаря сюжетному ходу в конце, клип полюбят не только поклонники бывших членов Black Star, но и их хейтеры.

Появление Сергея Безрукова поразило зрителей больше, чем воссоединение Тимати и Крида. «Очень стильная работа», «Я как будто фильм посмотрел! Еще и любимого актера впихнули!», «Безруков талантливый человек. Это как надо сыграть, чтобы вся страна клип Тимати полюбила», «Ничего не знаю, жду фильм по этому трейлеру», — такие комментарии оставляют зрители в YouTube.