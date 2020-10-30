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Сергей Безруков вернулся к роли Саши Белого в новом клипе Тимати 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Безруков вернулся к роли Саши Белого
Фото: Стоп-кадр из клипа Rolls Royce
Похоже, у рэпера Тимати столько денег, что он может вернуть не только Егора Крида под свое крыло, но и Сергея Безрукова к роли Саши Белого, к которой он уже не хотел возвращаться.
31 октября вышел совместный клип Тимати, Джигана и Крида Rolls Royce, которые рэперы анонсировали на днях. В новом видео музыканты выступили в роли бандитов, которые жестоко устраняют конкурентов и гребут деньги, что называется, лопатой. Однако в конце ролика появляется лидер культовой «Бригады» и воздает всем по заслугам.
Сами рэперы назвали свою работу «музыкальным боевиком» и отметили, что она выглядит лучше современных русских криминальных фильмов. Благодаря сюжетному ходу в конце, клип полюбят не только поклонники бывших членов Black Star, но и их хейтеры.
Появление Сергея Безрукова поразило зрителей больше, чем воссоединение Тимати и Крида. «Очень стильная работа», «Я как будто фильм посмотрел! Еще и любимого актера впихнули!», «Безруков талантливый человек. Это как надо сыграть, чтобы вся страна клип Тимати полюбила», «Ничего не знаю, жду фильм по этому трейлеру», — такие комментарии оставляют зрители в YouTube.
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Комментарии
Актеры , Крид , Тимати
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