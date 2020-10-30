Безруков вернулся к роли Саши Белого

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30 октября вышел совместный клип Тимати , Джигана и Егора Крида Rolls Royce. В видео артисты исполнили роли бандитов, которые устраняют конкурентов и забирают все их деньги. А в конце ролика появился Сергей Безруков в роли Саши Белого, лидера культовой «Бригады». При этом ранее актер утверждал, что более не хочет возвращаться к этой роли.

Сами артисты назвали свою работу «музыкальным боевиком» и отметили, что она выглядит лучше современных русских криминальных фильмов.

Зрители оценили появление Безрукова гораздо больше, чем воссоединение исполнителей Тимати и Егора Крида: