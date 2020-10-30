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Безруков вернулся к роли Саши Белого в клипе Тимати 

Анастасия Иванова 55 минут назад
Безруков вернулся к роли Саши Белого
Фото: Кадр из клипа
30 октября вышел совместный клип Тимати, Джигана и Егора Крида Rolls Royce. В видео артисты исполнили роли бандитов, которые устраняют конкурентов и забирают все их деньги. А в конце ролика появился Сергей Безруков в роли Саши Белого, лидера культовой «Бригады». При этом ранее актер утверждал, что более не хочет возвращаться к этой роли.
Сами артисты назвали свою работу «музыкальным боевиком» и отметили, что она выглядит лучше современных русских криминальных фильмов.
Зрители оценили появление Безрукова гораздо больше, чем воссоединение исполнителей Тимати и Егора Крида:

«Безруков талантливый человек. Это как надо сыграть, чтобы вся страна клип Тимати полюбила».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Решетова пошла на ТНТ вслед за Тимати.
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Актеры , Крид , Тимати
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