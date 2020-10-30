Безруков вернулся к роли Саши Белого

30 октября вышел совместный клип Тимати, Джигана и Егора Крида Rolls Royce. В видео артисты исполнили роли бандитов, которые устраняют конкурентов и забирают все их деньги. А в конце ролика появился Сергей Безруков в роли Саши Белого, лидера культовой «Бригады». При этом ранее актер утверждал, что более не хочет возвращаться к этой роли.
Сами артисты назвали свою работу «музыкальным боевиком» и отметили, что она выглядит лучше современных русских криминальных фильмов.
Зрители оценили появление Безрукова гораздо больше, чем воссоединение исполнителей Тимати и Егора Крида:
«Безруков талантливый человек. Это как надо сыграть, чтобы вся страна клип Тимати полюбила».
Ранее «Рамблер» писал о том, что Решетова пошла на ТНТ вслед за Тимати.