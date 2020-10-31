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Ушел из жизни Шон Коннери 

Мира Маркина 2 часа назад
Ушел из жизни Шон Коннери
Фото: Кадр из фильма "Доктор Ноу"
Британский актер Шон Коннери ушел из жизни на 91-м году жизни. Лауреат премии "Оскар" первым исполнил роль Джеймса Бонда.
Об этом сообщает BBC.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что стала известна судьба Джеймса Бонда в 2020 году.
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Актеры , Оскар , Шон Коннери , Джеймс Бонд
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