Как выглядят самые горячие турецкие актеры

В последнее время турецкие сериалы начинают набирать популярность. «Рамблер» сделал подборку самых красивых турецких актеров и любимчиков зрителей.

Джан Яман

Несмотря на то, что Джан Яман снялся всего лишь в шести проектах, он уже успел завоевать любовь зрителей благодаря роли в сериале «Ранняя пташка». Сейчас актер задействован в качестве главного героя в сериале «Мистер Ошибка».

@thebursin

За спиной Керема более десяти успешных проектов, но популярность актеру принесла именно главная роль в популярном на сегодняшний день сериале «Постучись в мою дверь». На протяжении всего проекта Бюрсину приписывают роман с партнершей по телесериалу Ханде Эрчел.

Бурак Озчивит

@burakozcivit

Один из самых востребованных турецких актеров и моделей. Бурак прославился благодаря ролям в таких проектах, как «Королек — птичка певчая» и «Великолепный век». Сейчас актер задействован в главной роли в сериале «Основание: Осман».

Толгахан Сайышман

@tsayisman

Известность Толгахану пришла после победы на конкурсе красоты «Мистер Турция». После этого его стали приглашать на съемки в различные успешные проекты. Сейчас актер параллельно снимается в главной роли в двух сериалах — «Достаточно одной надежды» и «Слово чести».

Гюрбей Илери

@gurbeyileriofficial

Свою карьеру Гюрбей начал с роли в сериале «Великолепный век», именно она и сделала актера популярным. Помимо этого он также засветился в еще одном успешном историческом проекте — «Воскресшем Эртугруле». Последний раз Гюрбей появился на экране в 2019 году.