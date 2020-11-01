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Как выглядят самые красивые турецкие актеры 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Как выглядят самые горячие турецкие актеры
Фото: @canyaman
В последнее время турецкие сериалы начинают набирать популярность. «Рамблер» сделал подборку самых красивых турецких актеров и любимчиков зрителей.

Джан Яман

Несмотря на то, что Джан Яман снялся всего лишь в шести проектах, он уже успел завоевать любовь зрителей благодаря роли в сериале «Ранняя пташка». Сейчас актер задействован в качестве главного героя в сериале «Мистер Ошибка».

Керем Бюрсин

@thebursin
За спиной Керема более десяти успешных проектов, но популярность актеру принесла именно главная роль в популярном на сегодняшний день сериале «Постучись в мою дверь». На протяжении всего проекта Бюрсину приписывают роман с партнершей по телесериалу Ханде Эрчел.

Бурак Озчивит

@burakozcivit
Один из самых востребованных турецких актеров и моделей. Бурак прославился благодаря ролям в таких проектах, как «Королек — птичка певчая» и «Великолепный век». Сейчас актер задействован в главной роли в сериале «Основание: Осман».

Толгахан Сайышман

@tsayisman
Известность Толгахану пришла после победы на конкурсе красоты «Мистер Турция». После этого его стали приглашать на съемки в различные успешные проекты. Сейчас актер параллельно снимается в главной роли в двух сериалах — «Достаточно одной надежды» и «Слово чести».

Гюрбей Илери

@gurbeyileriofficial
Свою карьеру Гюрбей начал с роли в сериале «Великолепный век», именно она и сделала актера популярным. Помимо этого он также засветился в еще одном успешном историческом проекте — «Воскресшем Эртугруле». Последний раз Гюрбей появился на экране в 2019 году.
Видео дня. Российские актрисы, которых не отличить друг от друга
Комментарии 4
Актеры , Керем Бюрсин
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