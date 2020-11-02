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«Не хочу всем нравиться»: Варвара Шмыкова рассказала о хейтерах и проблемах с алкоголем 

Passion.ru 10 часов назад
Звезда «Чик» рассказала об алкогольной зависимости
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
28-летняя звезда нашумевшего сериала «Чики» Варвара Шмыкова, популярность которой растет день ото дня, дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о том, как изменилась ее жизнь после обрушившейся на нее славы.

«Хейта стало очень много, и я этого не ожидала. Огромным скопом, очень много людей — и мужчины, и женщины — вдруг начинают тебя за что-то ненавидеть. Просто я сама никогда не была человеком, который кому-то пишет: "Страшная!", "Иди зубы почисти!". Мою квартиру тоде хейтят: "Что за срач?", "Разве так живут звезды?". Я не хочу всем нравиться, но когда оскарблаяют внешние данные — это настолько низко. Лучше уж пишите мне: "Умри!"»,

— заявила актриса.
Также Варвара призналась, что у нее есть проблемы с алкоголем: «Я хожу к психотерапевту. В последний раз мы говорили про то, что я очень люблю выпить. И мы решили, что пока не надо продолжать веселиться, потому что все-таки таким образом я убегаю от реальности. Мне всегда казалось, что мне просто весело: я люблю напиться и орать, танцевать и бегать. <…> Со всем на меня свалившимся, когда все хотят с тобой пообщаться, выпить… Но при этом еще надо время на себя и на семью. А я безумно люблю заводить новые знакомства. Надо ставить себя в рамки, а рамки — это не про меня».
Напомним, театральная актриса Варвара Шмыкова прославилась благодаря нашумевшему сериалу «Чики» режиссера Эдуарда Оганесяна, в котором сыграла очень эффектную роль девушки легкого поведения, которая стремится к лучшей жизни. Кроме того, она ведет яркий Instagram, в котором демонстрирует свою нестандартную красоту на фотографиях, сделанных с любовью ее мужем-оператором.
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Актеры , Варвара Шмыкова , Ксения Собчак , Эдуард Оганесян
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