Россиянка вошла в топ самых популярных порноактрис

Россиянка Ева Элфи (Eva Elfie) заняла четвертое место в рейтинге Pornhub. Девушка стала самой популярной порноактрисой из СНГ.

Первые три строчки рейтинга заняли Лана Роудс, Райли Рид и Абелла Денжер.

Ева Элфи родилась в Омске. Она не распространяет информацию о своей биографии, однако известно, что после получения среднего образования в 2018 году девушка поехала работать в Москву. Ева Элфи хотела стать журналистом, но ей предложили сняться в фильме для взрослых. Ее молодой человек — тоже порноактер. В этом году они сыграли свадьбу в Лас-Вегасе.