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Россиянка вошла в топ-5 самых популярных порноактрис 

Рамблер 9 часов назад
Россиянка вошла в топ самых популярных порноактрис
Фото: @evaelfie_official
Россиянка Ева Элфи (Eva Elfie) заняла четвертое место в рейтинге Pornhub. Девушка стала самой популярной порноактрисой из СНГ.
Первые три строчки рейтинга заняли Лана Роудс, Райли Рид и Абелла Денжер.
Ева Элфи родилась в Омске. Она не распространяет информацию о своей биографии, однако известно, что после получения среднего образования в 2018 году девушка поехала работать в Москву. Ева Элфи хотела стать журналистом, но ей предложили сняться в фильме для взрослых. Ее молодой человек — тоже порноактер. В этом году они сыграли свадьбу в Лас-Вегасе.
Ранее "Рамблер" рассказывал, чем самая миниатюрная модель покорила соцсети.
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