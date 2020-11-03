Девушка из Омска, которая снимается под псевдонимом Ева Элфи, стала самой популярной актрисой взрослого кино в СНГ. "Рамблер" узнал, как она строила свою карьеру.

В 2018 году Ева вместе со своим бойфрендом Адамом переехала в Москву и училась на журфаке, а потом ей неожиданно предложили фотосессию без одежды в Крыму. Уже во время съемки ей рассказали о домашних видео.

Впервые она со своим молодым человеком снялась в Чехии. Вернувшись в Москву они начали сами снимать ролики и выкладывать их на сайты соответствующего профиля. Первая их попытка стала успешной: поднялась на третье место популярных видео 2019 года.

Всего за год Ева Элфи смогла хорошо себя зарекомендовать. Ее номинировали на премию "Открытие года", но заветную статуэтку девушка так и не получила. Зато в рейтинге самого известного сайта взрослого кино она поднялась на четвертую строчку и стала самой популярной в СНГ.