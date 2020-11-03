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Актеры, которые восторгаются Россией 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Актеры, которые восторгаются Россией
Фото: globallookpress.com
Есть актеры, которые ненавидят Россию и отказываются приезжать даже на премьеры фильмов, а есть те, кто побывал в стране и остался в восторге. "Рамблер" рассказывает об актерах, которым очень понравилось в России.

Райан Рейнольдс

Актер побывал в России в 2016 году в качестве промо-тура фильма "Дэдпул". На пресс-конференции он рассказал, как прогулялся по Москве с братом, и был в восторге от города. Рейнольдс признался, что хотел бы еще побывать в Санкт-Петербурге.

"Вы знаете, я люблю Россию. И считаю, что ваши люди — одни из самых крутых на планете. Мне очень понравилась Москва, я вчера прогулялся с братом и оценил ее по достоинству"

Киану Ривз

Ривз прилетал в Россию на съемки фильма "Профессионал" в 2017 году. Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что каждый раз на улице актера окружали толпы фанатов, они признался, что испытывает любовь к России. Он отметил, что по-другому представлял себе русских, но на самом деле они не такие жесткие, какими их показывают в кино. Об этом он узнал на примере своих поклонников, которые скромно подходили за автографами.

"Россия лично у меня ассоциируется в первую очередь с моральной силой. Для вас это норма. Только в жизни русские не такие суровые, как это обычно преподносится"

Леонардо Ди Каприо

Ди Каприо известен многим своими русскими корнями. Известно, что его бабушка Елена Смирнова была русской. Актер приезжал в Россию в рамках поддержки своего экологического проекта и встречался с президентом РФ. Позднее он дал интервью одному немецкому изданию, где рассказал, что хотел бы сыграть Путина или Ленина.

"Я считаю, вообще должно сниматься больше фильмов о российской истории, поскольку Россия объединяет в себе столько интересных событий почти шескпировской глубины. Для актера это невероятно увлекательно"

Видео дня. Кем был главный бандит советского кино
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Актеры , Профессионал , Дэдпул , Елена Смирнова , Киану Ривз , Райан Рейнольдс , Леонардо ДиКаприо
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