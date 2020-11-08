Олег Видов был одним из популярнейших советских актеров. И одним из немногих, кому удалось сняться в зарубежных фильмах. Что же заставило заслуженного артиста РСФСР в начале 80-х тайно бежать на Запад, расскажет «Рамблер».

После школы Олег поначалу работал электриком, однако в 1960 году сыграл свою первую роль в кино – крохотный эпизод в картине А. Салтыкова «Друг мой, Колька!» В 1962 году он успешно сдал экзамены на актерский факультет ВГИКа и был зачислен в мастерскую Юрия Победоносцева и Якова Сегеля

В конце 60-х Олег женился на дочери генерала КГБ Наталье Федотовой – близкой подруге Галины Брежневой . Возможно, выгодная женитьба способствовала дальнейшей карьере актера. Так или иначе, его и дальше стали приглашать сниматься в зарубежных картинах. В 1973 году Видов поступил еще и на режиссерское отделение ВГИКа. Параллельно с учебой он продолжал сниматься в кино.

В 1976 году Видов развелся с женой. Наталья не только запретила ему общаться с сыном Вячеславом, но и попыталась испортить его кинокарьеру. «Сверху» даже надавили на руководство ВГИКа, требуя, чтобы Олегу не выдавали диплом режиссера. Тем не менее, он его все же получил.

Видову перестали давать приличные роли. К тому же, большая часть денег, заработанных им на съемках зарубежных картин, шла в государственную казну. Олег Борисович стал задумываться об отъезде за рубеж, где он мог бы жить свободно, где бы его никто не «доставал».

Последней каплей стал запрет кинематографического начальства на заключение семилетнего контракта с итало-американским продюсером Дино Де Лаурентисом. Советские чиновники сказали: «Нам в Советском Союзе западные звезды не нужны». Не разрешили актеру и играть Есенина в фильме британского режиссера Карела Рейша «Любовники Айседоры». Рейшу сказали, что Видов якобы «заболел».

В 1983 году Видова пригласили сняться в очередной югославской картине «Оркестр». Несмотря на опалу, ему удалось выехать в Белград по туристической визе. Оставшись в Югославии, он снялся в нескольких фильмах и сериалах. Однако в 1985 году родные «органы» разыскали его и потребовали, чтобы Олег в течение 72 часов вернулся в СССР. Друг, австрийский актер Мариан Сринк, спрятал его в своем автомобиле и перевез через границу в Австрию. Так Видов оказался на Западе, где попросил политического убежища. Из Австрии он перебрался в Италию, где встретил свою будущую жену – американского продюсера и журналистку Джоан Борстен . Вместе они уехали в США, где у них родился сын Сергей.