В 1983 году Видова пригласили сняться в очередной югославской картине «Оркестр». Несмотря на опалу, ему удалось выехать в Белград по туристической визе. Оставшись в Югославии, он снялся в нескольких фильмах и сериалах. Однако в 1985 году родные «органы» разыскали его и потребовали, чтобы Олег в течение 72 часов вернулся в СССР. Друг, австрийский актер Мариан Сринк, спрятал его в своем автомобиле и перевез через границу в Австрию. Так Видов оказался на Западе, где попросил политического убежища. Из Австрии он перебрался в Италию, где встретил свою будущую жену – американского продюсера и журналистку Джоан Борстен
. Вместе они уехали в США, где у них родился сын Сергей.