Австралийка, ставшая первой раздетой звездой Голливуда

Аннет Келлерман — пловчиха, кинозвезда, модельер, борец за права женщин, покровительница больных и слабых. Она стала первой женщиной, предпринявшей попытку переплыть Ла-Манш, на равных соревновалась с мужчинами и добилась права надевать облегающий купальник вместо громоздкого пляжного платья. Кроме того, именно Келлерман считают родоначальницей синхронного плавания и спортивных прыжков в воду. После ухода из спорта Аннет построила карьеру в Голливуде, стала первой актрисой, снявшейся полностью обнаженной, и заработала миллионы.

В фильмах она играла русалок и наяд, прыгала в реку с крокодилами, ныряла с многометровых скал. Потом спортсменка написала книгу, ставшую бестселлером, путешествовала, работала тренером, помогала жертвам полиомиелита. Она была вегетарианкой и никогда не пила алкоголь. Аннет дожила до 89 лет, пропагандируя здоровый образ жизни и любовь к спорту. «Лента.ру» — о женщине, чья дерзость изменила мир.

«Только калека может понять мою радость»

Келлерман родилась в 1886 году в Австралии, в Новом Южном Уэльсе, в семье музыкантов. Отец ее был скрипачом, мать — пианисткой.

С рождения у девочки были слабые ноги: до шести лет ей приходилось носить стальные скобы для поддержки. Это было неудобно и больно. Врачи настаивали на том, чтобы Аннет больше двигалась, и в семь лет родители отвели ее в местный бассейн. Девочка занялась плаванием и уже в столь юном возрасте осознала, что это ее призвание. «Вообще-то меня заставили плавать, и сначала я боялась воды. Но после того, как я научилась, я стала плавать где угодно и когда угодно. Только калека может понять ту радость, которую я испытывала», — вспоминала Келлерман спустя годы. В 13 лет Аннет полностью выздоровела, в 15 — выиграла первые соревнования, на дистанции 100 ярдов (91,44 метра).

В 1902-м семья Келлерман переехала в Мельбурн. Там спортсменка занялась еще и подводным плаванием, а в свободное время стала выступать в развлекательном центре Princess Court в роли Русалочки. Ежедневно она давала по два представления — погружалась на дно гигантского аквариума с рыбами. Это был небольшой заработок, но для 16-летней Аннет — вполне достаточный. Вскоре ее заметили постановщики из Мельбурнского королевского театра и позвали поучаствовать в одной из сцен спектакля «Преодоление засухи». Это был первый настоящий актерский опыт Келлерман.

При этом спорт для Аннет оставался на первом месте. В 1903-м они с отцом отправились в Англию. У Келлерман была цель — переплыть Ла-Манш. Ни одна женщина прежде, согласно официальным данным, не пыталась этого сделать.

В первый раз спортсменка попробовала пересечь пролив 24 августа 1905 года. Эта попытка успехом не увенчалась, как и последующие две. «Я обладала выносливостью, но мне не хватало физической силы. Такого сочетания нет ни у одной женщины», — объясняла Аннет. Несмотря на то что Ла-Манш Келлерман так и не покорился, она установила рекорд, преодолев три четверти расстояния за десять с половиной часов. Кроме того, на счету австралийки несколько других весьма значимых достижений. Например, она проплыла 21 километр по Темзе. Во время поездки в Париж заняла третье место в семимильном заплыве по Сене, где соревновалась с 16 мужчинами. А ее рекорд нахождения под водой составляет 3 минуты 27 секунд.

Первой из женщин, переплывшей Ла-Манш, стала 19-летняя Гертруда Эдерле 6 августа 1926 года. Расстояние в 56 км она преодолела за 14 часов 31 минуту, на 1 час 59 минут улучшив прежнее достижение мужчин

Кроме того, считается, что именно Келлерман придумала синхронное плавание. Параллельно с участием в соревнованиях Аннет продолжала показательные выступления, которые правильнее всего называть подводным балетом. А еще она впервые совершила многооборотный прыжок в воду с вышки. Эти представления пользовались невероятным успехом у зрителей, а фото спортсменки украшали обложки журналов. Аннет становилась звездой.

«За непристойное поведение»

Популярность открывала перед Келлерман много возможностей, и свой авторитет она умело использовала. Аннет запомнилась борьбой за право женщин появляться на пляже и турнирах по плаванию в удобных трико или купальных костюмах, а не в громоздких платьях с панталонами. Первый обтягивающий купальник Келлерман сшила себе сама и появилась в нем на соревнованиях в Массачусетсе в 1907-м. Американкам тогда еще только разрешили купаться без перчаток и шляп.

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Ноги спортсменки выше колена были хорошо видны — за это местная полиция арестовала ее и предъявила обвинение в публичном непристойном поведении. Скандал получился громким. Келлерман помогла известность: она заручилась широкой общественной поддержкой, в ее защиту выступили газеты. В суде Аннет заявила, что нырять в тяжелых одеждах опасно для жизни, и судья прислушался к ее доводам. Пловчиху отпустили, хотя и оштрафовали. Это стало переломным моментом. Викторианская мораль в отношении женской одежды для купания навсегда утратила силу. Эту идею подхватила Коко Шанель , которая стала продвигать идею о красоте загорелого женского тела, что было бы невозможно в закрытом костюме.

Келлерман позволила целому поколению женщин научиться плавать

Питер Кокс, историк

В 1908 году австралийка завершила спортивную карьеру и сосредоточилась на гастролях по театрам мира — как и прежде, в роли русалки. За неделю выступлений ей платили 1250 долларов — относительно крупный гонорар, который еще и увеличивался год от года. Тогда же Келлерман объявили идеальной женщиной и самой красивой женщиной современности. Профессор Гарвардского университета Дадли А. Сарджент измерил тела тысяч разных женщин, и параметры Келлерман оказались самыми близкими к пропорциям Венеры Милосской, которая считалась эталоном женской красоты.

Если я и похожа на Венеру Милосскую, то только от шеи до низа

Аннет Келлерман

Конечно, люди стремились увидеть самую физически совершенную женщину из ныне живущих. В театральные кассы выстраивались километровые очереди. Что они могли увидеть на сцене? В начале спектакля Аннет сбрасывала платье и ныряла. Под водой она могла больше трех минут изображать рождение Венеры или танец наяды. В конце представления австралийка выходила к рукоплещущей публике в мокром купальнике. Величественно поднимала руки, улыбалась, слегка наклонив голову. В общем, купалась в любви.

Русалка на миллион

Начало XX века — расцвет немого кино. К 1913 году Келлерман уже снялась в нескольких не слишком известных короткометражных картинах на водную тематику. Она играла плавающих фей, красиво ныряла с высокой скалы и прыгала в реку с крокодилами. Было понятно, что звонок из Голливуда — лишь вопрос времени. И действительно, дебют состоялся в 1914-м в фильме «Дочь Нептуна». Аннет сразу пригласили на главную роль. Запись, правда, до наших дней не сохранилась.

Настоящий фурор Келлерман произвела в 1916-м — в трехчасовом фэнтези «Дочь богов» в роли морской девы она появилась полностью обнаженной. Аннет стала первой в истории актрисой, которая согласилась раздеться перед камерой. Она прикрывалась распущенными локонами. Интересно и то, что фильм обошелся создателям в неслыханную для кинематографа по тем временам сумму — миллион долларов — и окупился в прокате. «И спустя столько лет это шокирует, а в те дни это были космические деньги. Аннет просто знала, как привлечь внимание. Как вызвать достаточно разногласий, чтобы ее фильмы стали хитами. Она действительно заслуживает того, чтобы попасть в учебники истории», — объясняет Бет Тейлор, изучавшая биографию спортсменки.

Аннет снялась в четырех голливудских картинах. Последней стала «Венера южных морей» в 1924 году. Австралийка разбогатела: успех фильмов был столь оглушителен, что ее гонорары стали измеряться в сотнях тысяч долларов, а общее состояние превысило несколько миллионов. Правда, немалую часть принесли продолжавшиеся выступления в театрах, а также бизнес, который Келлерман открыла на волне популярности. Это была линейка купальников Annette Kellerman. На презентации она заявила, что ее костюмы — символ новой свободы для женщин. Она прославляла естественные формы тела, фактически стояла у истоков бодипозитива. «Женское тело прекрасно само по себе, его нужно смелее демонстрировать и восхищаться им», — говорила спортсменка.

В дополнение Келлерман первой разработала и продала на широком рынке платье-рубашку. Это была одежда свободного кроя длиной до щиколотки, которая была предшественницей модных нарядов середины 1920-х. Все свои коллекции Аннет передала в дар Сиднейскому оперному театру.

Она просто никогда не делала того, чего от нее ожидали. Это женщина, о которой нужно говорить. В то время люди очень обрадовались, увидев женщину в облегающей одежде, которая еще и не прикрывала ее полностью

Бет Тейлор

историк

Последние годы

В водных шоу австралийка участвовала до 1940-х. К тому времени ей уже было за 50. Когда началась Вторая мировая война, Аннет переехала в Квинсленд, где помогала сестре Элизабет ухаживать за больными полиомиелитом, развлекала солдат и работала в австралийском Красном Кресте . После войны она много путешествовала, главным образом по Австралии и США. Келлерман выступала с мотивационными речами, читала лекции о здоровье и фитнесе, много времени уделяла благотворительности — посещала дома престарелых, приюты, жертвовала деньги.

Кроме того, Келлерман открывала детские секции плавания, занималась с детьми сама, разрабатывала тренировочные планы и стратегии здорового питания. Ее книга «Физическая красота и как ее сохранить» стала бестселлером, а магазин правильной еды в Лонг-Бич (штат Калифорния, США), который она держала с мужем, был очень популярен. Мужем Аннет стал Джеймс Салливан — ее менеджер, причем она сама сделала ему предложение. Детей у пары не было.

Австралийка никогда не употребляла алкоголь, была вегетарианкой и каждое утро, даже в преклонном возрасте, начинала с упражнений. В 1974 году ее имя появилось в Международном зале славы плавания в Форт-Лодердейле, штат Флорида, США. В то же время на Аллее славы в Голливуде появилась ее звезда. Тогда Келлерман уже жила на Золотом побережье в австралийском Саутпорте и почти не выезжала.

Аннет умерла 6 ноября 1975 года в больнице города Голд-Кост, штат Квинсленд, Австралия. Ее кремировали, а прах развеяли над Большим барьерным рифом.