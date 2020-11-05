Инга Ильм , сыгравшая роль Маши Старцевой в фильме «Приключения Петрова и Васечкина», была одной из самых популярных девочек-актрис 1980-х годов. Хотя быть артисткой Инга, надо отметить, не планировала, хотела стать биологом. Однако после школы девочка решила попытаться поступить в Школу-студию МХАТ, куда была зачислена с первой же попытки. Казалось, Ильм ждет невероятная карьера, но одна фотосессия кардинально изменила ее жизнь. О том, как сложилась судьба звезды «Приключений Петрова и Васечкина», читайте в материале «Рамблера».

Сама Инга во многих интервью говорила о том, что быть актрисой это, в общем-то, не ее, признавая, что во время учебы в институте не показывала особых успехов. При этом девушку продолжали приглашать в свои фильмы многие режиссеры. Во время учебы Ильм сыграла главные роли в фильмах «Ты есть…», «Глаза», «Бег по солнечной стороне», а также довольно много ролей второго плана. В числе последних была картина «Лестница света» совместного производства России и Ирландии, сыгравшая большую роль в судьбе Инги.

Кадр из фильма "Ты есть…"

Режиссер Джерард Майкл Маккарти после работы над фильмом сделал предложение актрисе, в браке родился сын. Но отношения Ильм с мужем-иностранцем не выдержали проверку временем и расстоянием: супруги расстались.

В 1995 году Инга стала актрисой Московского театра им. Пушкина, на сцену которого выходила до 2001 года, продолжала сниматься в кино. А затем решила сменить сферу деятельности и попробовать себя в роли телеведущей. Ильм читала новости на канале М1, а также вела молодежную передачу «Открытый проект» и театральную программу «Не верю».

Возможно, Ильм продолжила бы делать карьеру на телевидении, но буквально в одночасье потеряла работу. Известное глянцевое издание предложило Инге принять участие в откровенной фотосессии. Ильм предложение приняла. Как потом признавалась звезда, ей захотелось немножко похулиганить. Никто и предположить не мог что это так называемое хулиганство будет стоить Инге карьеры.

@ingailm

После выхода номера журнала со снимками Инги разразился настоящий скандал. Про Ильм писали, что она из Маши Старцевой, главной отличницы страны, превратилась в звезду мужских журналов. С телеканала Ингу уволили.

В 2003 году Ильм сыграла свою последнюю роль в фильме «Чай, кофе, потанцуем». Больше в кино она не появлялась: Инга кардинально сменила сферу деятельности, с головой погрузившись в науку.