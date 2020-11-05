Зачем голливудские актеры снимаются в русском кино

Несмотря на то, что российское кино не так популярно за рубежом, некоторые голливудские актеры все равно с большой радостью принимают в нем участие. «Рамблер» расскажет, почему звезды такой величины соглашаются на съемки в русских фильмах.

Во многих интервью Жерар Депардье рассказывал о своей любви к России. Поэтому актер с большим удовольствием принял участие в съемках фильма «Распутин». А спустя некоторое время Депардье получил российское гражданство.

Йовович исполнила главную роль в фильме «Выкрутасы», и полностью озвучила ее на русском языке. Возможно, актриса согласилась на съемки из-за своих русских корней. В картине также приняли участие Иван Ургант Константин Хабенский и многие другие.

Ван Дамм сыграл в небольшом эпизоде комедии «Ржевский против Наполеона», в котором он произнес всего одну реплику. Актер даже не стал брать деньги за свою работу, а все потому, что Жан-Клод всегда хотел побывать в Киеве, где проходили съемки, и он посчитал, что это отличная возможность. Создатели фильма оплатили лишь проживание и перелет.

Ален Делон тоже не стал просить гонорар за проделанную работу в фильме «С новым годом, мамы!». Дело в том, что актеру понравился сценарий и его роль в нем. По сюжету, сын привозит свою маму в Париж, где она танцует с самим Аленом Делоном. По словам съемочной группы, актер оказался очень приятным человеком.