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Зачем голливудские актеры снимаются в российском кино 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Зачем голливудские актеры снимаются в русском кино
Фото: Кадр из фильма «Распутин»
Несмотря на то, что российское кино не так популярно за рубежом, некоторые голливудские актеры все равно с большой радостью принимают в нем участие. «Рамблер» расскажет, почему звезды такой величины соглашаются на съемки в русских фильмах.

Жерар Депардье

Во многих интервью Жерар Депардье рассказывал о своей любви к России. Поэтому актер с большим удовольствием принял участие в съемках фильма «Распутин». А спустя некоторое время Депардье получил российское гражданство.

Мила Йовович

Кадр из фильма «Выкрутасы»
Йовович исполнила главную роль в фильме «Выкрутасы», и полностью озвучила ее на русском языке. Возможно, актриса согласилась на съемки из-за своих русских корней. В картине также приняли участие Иван Ургант, Константин Хабенский и многие другие.

Жан-Клод Ван Дамм

Ван Дамм сыграл в небольшом эпизоде комедии «Ржевский против Наполеона», в котором он произнес всего одну реплику. Актер даже не стал брать деньги за свою работу, а все потому, что Жан-Клод всегда хотел побывать в Киеве, где проходили съемки, и он посчитал, что это отличная возможность. Создатели фильма оплатили лишь проживание и перелет.

Ален Делон

Кадр из фильма «С новым годом, мамы!»
Ален Делон тоже не стал просить гонорар за проделанную работу в фильме «С новым годом, мамы!». Дело в том, что актеру понравился сценарий и его роль в нем. По сюжету, сын привозит свою маму в Париж, где она танцует с самим Аленом Делоном. По словам съемочной группы, актер оказался очень приятным человеком.
Видео дня. Что «Сталкер» сделал с Кайдановским
Комментарии 1
Актеры , Ржевский против Наполеона , Выкрутасы , С новым годом, мамы! , Жан-Клод Ван Дамм , Мила Йовович , Иван Ургант , Константин Хабенский , Жерар Депардье , Ален Делон
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