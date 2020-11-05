Актеры постарели не так, как им предсказывали 

Многие актеры играют персонажей намного старше себя. «Рамблер» расскажет о знаменитостях, которые постарели совсем не так, как предполагали гримеры.

Кадр из фильма, globallookpress.com

В 2008 году вышел фильм «Загадочная история Бенджамина Баттона» . По сюжету, герой Брэда Питта рождается старым и молодеет по ходу картины. На момент съемок актеру было всего 45 лет, сейчас ему 56.

Джулианна Мур

Кадр из фильма, globallookpress.com

Действие фильма «Часы» охватывает практически целое столетие. В картине Мур исполнила роль жены и матери Лоры Браун. Интересно, что сначала пожилую Браун сыграла актриса Бетси Блэр . Однако режиссеру н понравилось, что она совсем не похожа на Джулианну, и поэтому сцены было решено отснять заново, только уже с Мур. На момент съемок актрисе было 41, сейчас ей 59.

Кадр из фильма, globallookpress.com

Актриса исполнила роль матери главного героя в фильме «Форест Гамп», несмотря на то, что она старше Тома Хэнкса всего на 10 лет. На момент съемок актрисе было 47, сейчас ей 73.

Кадр из фильма, globallookpress.com

Кейт Бланшетт также сыграла в картине «Загадочная история Бенджамина Баттона». В фильме она исполнила роль возлюбленной героя Брэда Питта. На момент съемок актрисе было 39 лет, сейчас ей 51.