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Актеры постарели не так, как им предсказывали 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Актеры постарели не так, как им предсказывали
Фото: Кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона»
Многие актеры играют персонажей намного старше себя. «Рамблер» расскажет о знаменитостях, которые постарели совсем не так, как предполагали гримеры.

Брэд Питт

Кадр из фильма, globallookpress.com
В 2008 году вышел фильм «Загадочная история Бенджамина Баттона». По сюжету, герой Брэда Питта рождается старым и молодеет по ходу картины. На момент съемок актеру было всего 45 лет, сейчас ему 56.

Джулианна Мур

Кадр из фильма, globallookpress.com
Действие фильма «Часы» охватывает практически целое столетие. В картине Мур исполнила роль жены и матери Лоры Браун. Интересно, что сначала пожилую Браун сыграла актриса Бетси Блэр. Однако режиссеру н понравилось, что она совсем не похожа на Джулианну, и поэтому сцены было решено отснять заново, только уже с Мур. На момент съемок актрисе было 41, сейчас ей 59.

Салли Филд

Кадр из фильма, globallookpress.com
Актриса исполнила роль матери главного героя в фильме «Форест Гамп», несмотря на то, что она старше Тома Хэнкса всего на 10 лет. На момент съемок актрисе было 47, сейчас ей 73.

Кейт Бланшетт

Кадр из фильма, globallookpress.com
Кейт Бланшетт также сыграла в картине «Загадочная история Бенджамина Баттона». В фильме она исполнила роль возлюбленной героя Брэда Питта. На момент съемок актрисе было 39 лет, сейчас ей 51.
Видео дня. Что «Сталкер» сделал с Кайдановским
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Актеры , Загадочная история Бенджамина Баттона , Часы , Кейт Бланшетт , Том Хэнкс , Бетси Блэр , Брэд Питт , Салли Филд
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