Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Она ― ключ к тайнам Вселенной
Она ― ключ к тайнам Вселенной Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Почему Гундарева считала себя недостойной главных ролей 

Александра Нечаева 5 часов назад
Кинокарьера Натальи Гундаревой резко пошла на взлет после того, как она сыграла роль Анны Доброхотовой в фильме Владимира Фетина «Сладкая женщина». И неизвестно, как сложилась бы ее актерская судьба, если бы она все же отказалась от этой роли, как хотела изначально. Почему Гундарева считала себя недостойной играть Анну, узнаете, листая галерею "Рамблера".
До "Сладкой женщины" Наталья Гундарева довольствовалась второстепенными ролями, гланых в ее кинокарьере не было. Но получив приглашение на пробы, актриса наотрез отказалась приехать. А ведь приглашали ее на главную роль. Казалось бы, Наталье было необходимо не упустить такой шанс, но она считала иначе.
Гундарева была уверена в том, что с ее внешностью (как она полагала, далекой от идеала) не стоит даже думать о главных ролях. Она считала, что съемки в комедийных сценах — вот предел мечтаний. К счастью, актрису удалось уговорить приехать на пробы.
В кадре Гунадрева смотрелась настолько органично, была такой легкой и невероятно притягательной, что ее тут же утвердили на главную роль.
Сыграла Анну Доброхотову Гундарева просто блестяще и была признана за эту роль лучшей актрисой года.
Видео дня. Как оборвалась жизнь «вождя краснокожих»
Комментарии
Актеры , Фото , Сладкая женщина , Наталья Гундарева , Владимир Фетин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
05:57
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
Актеры
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
03:34
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
Актеры
Как знаменитые блокбастеры выглядят без спецэффектов
11:28
Как знаменитые блокбастеры выглядят без спецэффектов
Фильмы
Почему рано ушел лучший Соловей-разбойник
09:03
Почему рано ушел лучший Соловей-разбойник
Актеры
Странный пункт, который внес в контракт Шон Коннери
02:43
Странный пункт, который внес в контракт Шон Коннери
Актеры
Что стало с героем драмы «Не могу сказать „прощай“»
03:26
Что стало с героем драмы «Не могу сказать „прощай“»
Актеры
Камео голливудских звезд, которые не все увидели
10:32
Камео голливудских звезд, которые не все увидели
Актеры
Что стало с главной героиней «Двух капитанов»
07:18
Что стало с главной героиней «Двух капитанов»
Актеры
10 новых сериалов, которые нельзя пропустить
11:44
10 новых сериалов, которые нельзя пропустить
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение