Кинокарьера Натальи Гундаревой резко пошла на взлет после того, как она сыграла роль Анны Доброхотовой в фильме Владимира Фетина «Сладкая женщина». И неизвестно, как сложилась бы ее актерская судьба, если бы она все же отказалась от этой роли, как хотела изначально. Почему Гундарева считала себя недостойной играть Анну, узнаете, листая галерею "Рамблера".

До "Сладкой женщины" Наталья Гундарева довольствовалась второстепенными ролями, гланых в ее кинокарьере не было. Но получив приглашение на пробы, актриса наотрез отказалась приехать. А ведь приглашали ее на главную роль. Казалось бы, Наталье было необходимо не упустить такой шанс, но она считала иначе.

Гундарева была уверена в том, что с ее внешностью (как она полагала, далекой от идеала) не стоит даже думать о главных ролях. Она считала, что съемки в комедийных сценах — вот предел мечтаний. К счастью, актрису удалось уговорить приехать на пробы.

В кадре Гунадрева смотрелась настолько органично, была такой легкой и невероятно притягательной, что ее тут же утвердили на главную роль.

Сыграла Анну Доброхотову Гундарева просто блестяще и была признана за эту роль лучшей актрисой года.