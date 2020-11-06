Эти актеры сумели блестяще сыграть влюбленных, но мало кто знает, как тяжело им было делить одну съемочную площадку. Подробнее — в материале "Раблера".

Патрик невзлюбил Дженнифер. Он ее считал слишком капризной и эмоциональной. Но на результат это, к счастью, не повлияло. Их история любви получилась очень искренней и красивой.

На экране эти актеры разыграли трогательную историю любви, однако на съемочной площадке градус напряжения был критически высок. Говорят, что Гослинг даже просил режиссера заменить актрису. А после съемок их история получила продолжение — неожиданно для всех актеры влюбились друг в друга по-настоящему.

Тони Кертису не нравилось то, что Мерилин опаздывает и забывает текст, а целоваться с ней было все равно что с Гитлером. Хотя с немецким диктатором актеру этого делать не приходилось.

Актеры, сыгравшие страстных любовников на экране, в реальной жизни относились к друг другу более чем прохладно. Съемочной группе пришлось прикладывать немало усилий, чтобы сам процесс и конечный результат не страдали.

Они составили красивую пару в фильме "Турист" , но Анджелина была постоянно недовольна Джонни, по ее мнению, он мог бы набрать лучшую форму к началу съемок. Депп с ее претензиями был не согласен. Актеры пересекались только в кадре, а в остальное время предпочитали друг друга не видеть.

Джулия Робертс и Ник Нолти

Актеры вместе сыграли в фильме «Я люблю неприятности». Однако они сразу не понравились друг другу. Режиссер картины был вынужден снимать некоторые сцены с Робертс и Нолти отдельно. Даже когда в кадре они якобы вели диалог, на площадке актеры разговаривали с пустотой.