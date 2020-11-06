Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Прямой эфир ТВ

Актеры, которые играли в любовь и ненавидели друг друга 

Анастасия Иванова 37 минут назад
Эти актеры сумели блестяще сыграть влюбленных, но мало кто знает, как тяжело им было делить одну съемочную площадку. Подробнее — в материале "Раблера".

Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей

Патрик невзлюбил Дженнифер. Он ее считал слишком капризной и эмоциональной. Но на результат это, к счастью, не повлияло. Их история любви получилась очень искренней и красивой.

Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс

На экране эти актеры разыграли трогательную историю любви, однако на съемочной площадке градус напряжения был критически высок. Говорят, что Гослинг даже просил режиссера заменить актрису. А после съемок их история получила продолжение — неожиданно для всех актеры влюбились друг в друга по-настоящему.

Мерилин Монро и Тони Кертис

Тони Кертису не нравилось то, что Мерилин опаздывает и забывает текст, а целоваться с ней было все равно что с Гитлером. Хотя с немецким диктатором актеру этого делать не приходилось.

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан

Актеры, сыгравшие страстных любовников на экране, в реальной жизни относились к друг другу более чем прохладно. Съемочной группе пришлось прикладывать немало усилий, чтобы сам процесс и конечный результат не страдали.

Анджелина Джоли и Джонни Депп

Они составили красивую пару в фильме "Турист", но Анджелина была постоянно недовольна Джонни, по ее мнению, он мог бы набрать лучшую форму к началу съемок. Депп с ее претензиями был не согласен. Актеры пересекались только в кадре, а в остальное время предпочитали друг друга не видеть.

Джулия Робертс и Ник Нолти

Актеры вместе сыграли в фильме «Я люблю неприятности». Однако они сразу не понравились друг другу. Режиссер картины был вынужден снимать некоторые сцены с Робертс и Нолти отдельно. Даже когда в кадре они якобы вели диалог, на площадке актеры разговаривали с пустотой.

Мерил Стрип и Дастин Хоффман

На момент съемок фильма «Крамер против Крамера» оба актера уже были голливудскими звездами со своим видением работы и требованиями. Мерил Стрип и Дастин Хоффман открыто недолюбливали друг друга, однако режиссер считал, что это позволит лучше раскрыть конфликт персонажей, которые борются за детей.
Видео дня. Как оборвалась жизнь «вождя краснокожих»
Комментарии
Актеры , Фото , Турист , Крамер против Крамера , Райан Гослинг , Джонни Депп , Дженнифер Грей , Рэйчел Макадамс , Патрик Суэйзи , Анджелина Джоли , Джейми Дорнан , Мерил Стрип , Дакота Джонсон , Дастин Хоффман , Джулия Робертс , Тони Кертис , Мерилин Монро
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
05:57
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
Актеры
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
03:34
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
Актеры
Как знаменитые блокбастеры выглядят без спецэффектов
11:28
Как знаменитые блокбастеры выглядят без спецэффектов
Фильмы
Почему рано ушел лучший Соловей-разбойник
09:03
Почему рано ушел лучший Соловей-разбойник
Актеры
Странный пункт, который внес в контракт Шон Коннери
02:43
Странный пункт, который внес в контракт Шон Коннери
Актеры
Что стало с героем драмы «Не могу сказать „прощай“»
03:26
Что стало с героем драмы «Не могу сказать „прощай“»
Актеры
Камео голливудских звезд, которые не все увидели
10:32
Камео голливудских звезд, которые не все увидели
Актеры
Что стало с главной героиней «Двух капитанов»
07:18
Что стало с главной героиней «Двух капитанов»
Актеры
10 новых сериалов, которые нельзя пропустить
11:44
10 новых сериалов, которые нельзя пропустить
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение