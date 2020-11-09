Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Актер, затмивший Петрова и Козловского 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Юра Борисов — новая звезда отечественного кинематографа. Актера приглашают сняться почти во все современные российские фильмы. Многие считают, что он пришел на смену Александру Петрову и Даниле Козловскому, как главный любимец зрителей и режиссеров. "Рамблер" рассказывает о его карьере.
Актер предпочитает, чтобы в титрах писали именно Юра Борисов, а не Юрий, чтобы его не путали с его однофамильцем — заместителем председателя правительства России. Родился он в 1992 году в городе Реутов. В 2013 году Борисов окончил театральное училище имени Щепкина, где познакомился со своей будущей женой — актрисой Анной Шевчук. У пары двое детей: дочери Марфа и Акулина.
Сниматься в фильмах и сериалах актер начал, еще будучи студентом, в 2010 году. После учебы он год проработал в театре "Сатирикон", но потом вернулся в кино.
Одна из первых крупных ролей Юры Борисова — лейтенант Сергей Огарков в фильме "Дорога на Берлин" 2015 года. Но больше всего съемок у актера было в последние два года. Он сыграл в фильмах "Бык", "Калашников", "Союз спасения", "Вторжение", "Т-34", "Хрусталь", сериале "Мир! Дружба! Жвачка" и других.
Видео дня. Что стало с героем драмы «Не могу сказать „прощай“»
Комментарии 29
Актеры , Фото , Хрусталь , Вторжение , Данила Козловский , Анна Шевчук , Александр Петров , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
05:57
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
Актеры
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
03:34
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
Актеры
Самые опасные злодеи из триллеров
11:15
Самые опасные злодеи из триллеров
Фильмы
Фильмы, напрочь лишенные логики
12:19
Фильмы, напрочь лишенные логики
Фильмы
Почему разрушился образцовый брак Ольги Кабо
02:37
Почему разрушился образцовый брак Ольги Кабо
Актеры
Сериалы, которые слишком затянулись и надоели публике
15:48
Сериалы, которые слишком затянулись и надоели публике
Сериалы
Как безвестный красавец стал символом кино
03:26
Как безвестный красавец стал символом кино
Актеры
Каким стал сын покончившего с собой советского актера
02:42
Каким стал сын покончившего с собой советского актера
Актеры
Самые популярные сцены из супергеройских фильмов
11:28
Самые популярные сцены из супергеройских фильмов
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение