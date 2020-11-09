Актер, затмивший Петрова и Козловского 

Юра Борисов — новая звезда отечественного кинематографа. Актера приглашают сняться почти во все современные российские фильмы. Многие считают, что он пришел на смену Александру Петрову Даниле Козловскому , как главный любимец зрителей и режиссеров. "Рамблер" рассказывает о его карьере.

Актер предпочитает, чтобы в титрах писали именно Юра Борисов, а не Юрий, чтобы его не путали с его однофамильцем — заместителем председателя правительства России . Родился он в 1992 году в городе Реутов. В 2013 году Борисов окончил театральное училище имени Щепкина, где познакомился со своей будущей женой — актрисой Анной Шевчук . У пары двое детей: дочери Марфа и Акулина.

Сниматься в фильмах и сериалах актер начал, еще будучи студентом, в 2010 году. После учебы он год проработал в театре "Сатирикон", но потом вернулся в кино.