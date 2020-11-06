Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Почему женщины убивают: абсолютный хит
Почему женщины убивают: абсолютный хит Смотреть ⟶
Прямой эфир ТВ

Депп лишился роли в «Фантастических тварях» после скандала 

Lenta.ru и ещё 15 6 часов назад
Депп лишился роли в «Фантастических тварях»
Фото: Lenta.ru
Голливудского актера Джонни Деппа лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари» после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд. Об этом сам артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Он пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть Грин-де-Вальда. Актер отметил, что уважает решение компании, и поблагодарил всех, кто его поддерживает.

«Сюрреалистичное решение суда в Великобритании не повлияет на мою борьбу за правду, я подтверждаю, что планирую подать апелляцию»,

— написал Депп.
Речь идет о деле против таблоида The Sun, которое артист проиграл. Он решил судиться с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что Депп избивал Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетельницы.
Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. Позднее Депп подал иск к бывшей жене и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывание — клевета. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.
Видео дня. Как оборвалась жизнь «вождя краснокожих»
Последние новости
Умер сатирик Михаил Жванецкий Умер сатирик Михаил Жванецкий ВОЗ призвала начать готовиться к новой пандемии ВОЗ призвала начать готовиться к новой пандемии Михаила Ефремова отправили в колонию Михаила Ефремова отправили в колонию
Комментарии
Актеры , Джонни Депп , Washington Post
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
05:57
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
Актеры
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
03:34
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
Актеры
Как знаменитые блокбастеры выглядят без спецэффектов
11:28
Как знаменитые блокбастеры выглядят без спецэффектов
Фильмы
Почему рано ушел лучший Соловей-разбойник
09:03
Почему рано ушел лучший Соловей-разбойник
Актеры
Странный пункт, который внес в контракт Шон Коннери
02:43
Странный пункт, который внес в контракт Шон Коннери
Актеры
Что стало с героем драмы «Не могу сказать „прощай“»
03:26
Что стало с героем драмы «Не могу сказать „прощай“»
Актеры
Камео голливудских звезд, которые не все увидели
10:32
Камео голливудских звезд, которые не все увидели
Актеры
Что стало с главной героиней «Двух капитанов»
07:18
Что стало с главной героиней «Двух капитанов»
Актеры
10 новых сериалов, которые нельзя пропустить
11:44
10 новых сериалов, которые нельзя пропустить
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение