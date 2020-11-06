Депп лишился роли в «Фантастических тварях»

Голливудский актер Джонни Депп лишился роли в третьей части франшизы «Фантастические твари». Такое решение создатели фильма приняли после скандала Деппа с его бывшей женой Эмбер Херд. Об этом артист сам сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Актер пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть своего персонажа Грин-де-Вальда. Джонни поблагодарил всех, кто его поддерживает и отметил, что уважает решение компании.

Депп также высказался о решении суда:

«Сюрреалистичное решение суда в Великобритании не повлияет на мою борьбу за правду, я подтверждаю, что планирую подать апелляцию».

Речь идет о деле против таблоида The Sun, которое артист проиграл. Он решил судиться с изданием, которое опубликовало статью, в которой утверждалось, что Депп избивал Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетельницы.