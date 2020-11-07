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Названы самые матерящиеся актрисы 

Lenta.ru и ещё 2 3 часа назад
Названы самые матерящиеся актрисы
Фото: Lenta.ru
Названы самые матерящиеся актрисы. Об этом сообщает издание Uproxx со ссылкой на исследование, проведенное сайтом Buzz Bingo.
Портал проанализировал лексику 3,5 тысячи фильмов и определил, кто из артисток использовал больше всего бранных слов. Лидером рейтинга оказалась Эмили Блант, которая нецензурно выражалась 81 раз. Ее лидерство в списке во многом объясняется участием в фильме «Девушка в поезде», где она ругалась каждые три-четыре минуты.
Второе место заняла Дженнифер Лоуренс, которая за свою карьеру в кино произнесла 75 матерных слов. Замкнула тройку Лесли Манн — она материлась 70 раз. В десятку также вошли Фрэнсис Макдорманд, Вайнона Райдер, Жюли Дельпи, Мила Кунис, Кристен Уиг, Дженнифер Лопес и Бел Паули.
Ранее Buzz Bingo определил самых матерящихся актеров. На первых местах списка оказались такие звезды, как Джона Хилл, Леонардо Ди Каприо, Сэмюэл Л. Джексон, Адам Сэндлер, Аль Пачино, Дензел Вашингтон, Билли Боб Торнтон, Сет Роген, Брэдли Купер и Дэнни Макбрайд.
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Актеры , Девушка в поезде , Адам Сэндлер , Вайнона Райдер , Кристен Уиг , Дженнифер Лоуренс , Дженнифер Лопес , Лесли Манн , Брэдли Купер , Сэмюэл Джексон , Аль Пачино , Мила Кунис , Билли Торнтон , Фрэнсис Макдорманд , Эмили Блант , Леонардо ДиКаприо
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