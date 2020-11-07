Фанаты требуют вернуть Деппа в «Фантастические твари»

Уход Джонни Деппа с роли темного мага Грин-де-Вальда взбудоражил огромное количество поклонников актера и мира магии. Практически сразу после того, как Депп объявил о расторжении контракта, в сети появилась петиция, требующая вернуть все как было.

На момент публикации материала, прошло только 18 часов после создания петиции, а ее уже подписали 11,6 тыс. человек.

«Мы требуем, чтобы Warner Bros. поступила правильно и вернула Джонну Деппу его культовую роль Геллерта Грин-де-Вальда в фильмах «Фантастические твари и где они обитают», — говорится в описании.

В понедельник было объявлено, что Джонни Депп проиграл свой иск о защите деловой репутации к британскому таблоиду The Sun за статью, в которой говорилось, что актер избивал свою тогдашнюю жену Эмбер Херд. Депп утверждал, что все как раз наоборот — это он является жертвой своей супруги. Суд встал на сторону издания, отклонив иск и признав почти все факты, изложенные в статье, достоверными.

В петиции отмечается, что суд не принял доказательства, представленные Джонни Деппом. При этом, поверил на слово Эмбер Херд только потому, что она — женщина. Хотя она-то как раз и не предоставила никаких доказательств.

Несмотря на намерения оспорить вердикт суда, в пятницу Депп объявил о том, что Warner Bros. предложила ему расторгнуть контракт на съемки во франшизе «Фантастические твари», и он согласился. А студия сделала заявление, что найдет другого исполнителя для освободившейся роли.

«Бросив Джонни, WB говорит о том, что одобряет насилие и не поддерживает истинную жертву. Это неприемлемо, мы должны собраться вместе и сделать так, чтобы наши голоса были услышаны. Давайте пошлем Warner Bros. сообщение о том, что мы поддерживаем не только Джонни Деппа, но и всех пострадавших от насилия мужчин», — отмечает автор петиции.

ДАЛЕЕ МОЖЕТ БЫТЬ СПОЙЛЕР ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРЕЛ ФИЛЬМЫ О «ФАНТАСТИЧЕСКИХ ТВАРЯХ».

На фоне этого, многие любители «Фантастических тварей» быстро смирились со сложившейся ситуацией, и предлагают разные варианты решения. Одно из таких — вернуть во франшизу Колина Фаррелла . В первой части приключений Ньюта Саламандера он играл главу Департамента магической безопасности Персиваля Грейвса. Однако в последствии выяснилось, что это был сменивший облик Грин-де-Вальд.