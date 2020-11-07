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«Александр Петров — животное»: режиссер сериала «Метод-2» высказался о звездном актере 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Александр Петров — животное»
Фото: Teleprogramma.pro
В интервью порталу Teleprogramma.pro режиссер сериала «Метод-2» Александр Войтинский рассказал об особенностях работы с актерами главных ролей сериала. Напомним, что в проекте участвует Александр Петров, он сыграл роль супруга главной героини.
О секрете успеха 31-летнего артиста поразмышлял Александр Войтинский. По мнению киношника, Петрова зовут сниматься в огромном количестве проектов благодаря его трудоголизму.

«Обычно мы подбираем красивые слова — харизма, талант, интуиция. Но если коротко, то Александр Петров — животное. Когда он входит в кадр, вся площадка замирает и может целый час, не отрываясь, на него смотреть, пока скрипт-супервайзер первым не очнется: «Подождите, это сцена из другой серии!».

Впрочем, порой создателям сериала приходилось усмирять амбиции знаменитости. Режиссер проекта признался — в ходе съемок ему нужно было постоянно искать компромиссы между стратегией сезона и желанием Александра Петрова править свою роль и, соответственно, сценарий:

«Есть у Саши еще два качества — он амбициозный и умный. И поэтому ревниво следит за своим персонажем, тщательно выстраивает образ, вмешивается в сценарий, безжалостно правит свою роль».

По словам Войтинского, перед съемками с Петровым нужно было обсудить сцену максимальное количество раз:

«Пока он не уложит в себя сцену, не переварит, он в кадр не шагнет», — добавил режиссер.

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Актеры , Александр Войтинский , Александр Петров
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