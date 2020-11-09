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Актер сериала «Теория большого взрыва» объяснил свой успех 

Анастасия Иванова 48 минут назад
Актер из «Теории большого взрыва» объяснил свой успех
Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
Актер Джим Парсонс, сыгравший роль Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва», рассказал, почему стал успешным. Об этом пишет Daily Mail.
Парсонс заявил, что стать лучшим артистом ему помогла его гомосексуальность. Благодаря этому он смог «показать больше слоев» своей личности. По словам актера, он никогда не думал, что его ориентация может навредить карьере. После каминг-аута он, наоборот, почувствовал себя более уверенно:

«Быть ​​частью большой группы, которую порочили, о которой общественные деятели говорили с ненавистью — это дало мне чувство счастья и силы», — сказал актер.

Сейчас Джим Парсонс доволен своей жизнью, однако он все еще боится потерять любовь близких из-за своей ориентации.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как сейчас выглядят актеры сериала «Счастливы вместе».
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