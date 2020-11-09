Актер из «Теории большого взрыва» объяснил свой успех

Актер Джим Парсонс, сыгравший роль Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва» , рассказал, почему стал успешным. Об этом пишет Daily Mail.

Парсонс заявил, что стать лучшим артистом ему помогла его гомосексуальность. Благодаря этому он смог «показать больше слоев» своей личности. По словам актера, он никогда не думал, что его ориентация может навредить карьере. После каминг-аута он, наоборот, почувствовал себя более уверенно:

«Быть ​​частью большой группы, которую порочили, о которой общественные деятели говорили с ненавистью — это дало мне чувство счастья и силы», — сказал актер.