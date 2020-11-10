Как Олег Меньшиков стал главным актером страны 

Смотрите видео и узнайте, как молодой советский актёр превратился в матистого мэтра и режиссёра столичного театра. Олег Меньшиков начал карьеру с небольших ролей в семидесятые, но уже буквально через десять лет он стал одним из самых популярных актёров. В отличие от многих коллег не потерялся он и тогда, когда страна переживала кризис. Сегодня Меньшиков входит в число самых любимых российских артистов и совмещает съёмки в кино с должностью главного режиссёра Театра имени Ермоловой.
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