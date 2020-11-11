Прилучный показал чувства со звездой «Папиных дочек»

Звезда сериала «Мажор» снялся в психологическом триллере с любовным четырехугольником и маркировкой «18+».
Актер Павел Прилучный закончил съемки в психологическом триллере с любовным четырехугольником, а компанию ему составила звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова.
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Лента «Соври мне правду» выйдет в кинотеатрах весной 2021 года, а пока Прилучный опубликовал пару кадров из фильма. Случайно или нет выбрал иллюстрации актер, но Мельникова на них оказалась стоящей спиной к камере. Учитывая одинаковый цвет волос и стрижки, она выглядела двойником Мирославы Карпович, роман с которой приписывают Прилучному.
Вместе с Прилучным и Мельниковой в фильме играют Елизавета Кононова и Евгений Романцов.
«В фильме много чувственных и откровенных сцен, и я благодарна прекрасному актерскому квартету за то, что они поверили в историю и были максимально открыты к экспериментам. Отношения между мужчиной и женщиной как Марианская впадина — бездна, в которой не видно дна. Так и в нашей истории: у каждого из героев есть своя тайная бездна. А вот где правда, а где ложь, предстоит разобраться зрителям»,
— прокомментировала режиссер фильма Ольга Акатьева.