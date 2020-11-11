Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Прилучный показал чувственную сцену со звездой «Папиных дочек» 

WMJ.ru и ещё 2 3 часа назад
Прилучный показал чувства со звездой «Папиных дочек»
Фото: @bugevuge
Звезда сериала «Мажор» снялся в психологическом триллере с любовным четырехугольником и маркировкой «18+».
Актер Павел Прилучный закончил съемки в психологическом триллере с любовным четырехугольником, а компанию ему составила звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова.
@bugevuge
Лента «Соври мне правду» выйдет в кинотеатрах весной 2021 года, а пока Прилучный опубликовал пару кадров из фильма. Случайно или нет выбрал иллюстрации актер, но Мельникова на них оказалась стоящей спиной к камере. Учитывая одинаковый цвет волос и стрижки, она выглядела двойником Мирославы Карпович, роман с которой приписывают Прилучному.
Вместе с Прилучным и Мельниковой в фильме играют Елизавета Кононова и Евгений Романцов.

«В фильме много чувственных и откровенных сцен, и я благодарна прекрасному актерскому квартету за то, что они поверили в историю и были максимально открыты к экспериментам. Отношения между мужчиной и женщиной как Марианская впадина — бездна, в которой не видно дна. Так и в нашей истории: у каждого из героев есть своя тайная бездна. А вот где правда, а где ложь, предстоит разобраться зрителям»,

— прокомментировала режиссер фильма Ольга Акатьева.
Видео дня. Суперзвезды, промышлявшие рекламой
WMJ.ru: последние новости
С детьми, другом-бойцом и без Муцениеце: как Прилучный отметил 33-летие С детьми, другом-бойцом и без Муцениеце: как Прилучный отметил 33-летие Джонни Депп потерял роль Гриндевальда в продолжении «Фантастических тварей» Джонни Депп потерял роль Гриндевальда в продолжении «Фантастических тварей» Было — стало: как сейчас живет и выглядит главный «спасатель Малибу» Дэвид Хассельхофф Было — стало: как сейчас живет и выглядит главный «спасатель Малибу» Дэвид Хассельхофф
Комментарии
Актеры , Папина дочка , Евгений Романцов , Дарья Мельникова , Павел Прилучный , Елизавета Кононова , Мирослава Карпович
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
05:57
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
Актеры
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
03:34
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
Актеры
Актриса, прозванная «украинской Раневской»
06:58
Актриса, прозванная «украинской Раневской»
Актеры
Выбраны лучшие и худшие работы Киану Ривза
11:14
Выбраны лучшие и худшие работы Киану Ривза
Актеры
Злопамятная корова подрезала фермера в прямом эфире
00:39
Злопамятная корова подрезала фермера в прямом эфире
ТВ
Почему быстро ушел из кино милиционер из «Дела № 306»
05:33
Почему быстро ушел из кино милиционер из «Дела № 306»
Актеры
Как Олег Меньшиков стал главным актером страны
03:12
Как Олег Меньшиков стал главным актером страны
Актеры
Почему советскую мелодраму назвали пошлой
44:07
Почему советскую мелодраму назвали пошлой
Фильмы
Куда исчез актер, сыгравший кузнеца Вакулу
08:01
Куда исчез актер, сыгравший кузнеца Вакулу
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение