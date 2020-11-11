Прилучный показал чувства со звездой «Папиных дочек»

«В фильме много чувственных и откровенных сцен, и я благодарна прекрасному актерскому квартету за то, что они поверили в историю и были максимально открыты к экспериментам. Отношения между мужчиной и женщиной как Марианская впадина — бездна, в которой не видно дна. Так и в нашей истории: у каждого из героев есть своя тайная бездна. А вот где правда, а где ложь, предстоит разобраться зрителям»,