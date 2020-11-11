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Как Евдокия Германова отказалась от приемного сына 

Елена Красовская 5 часов назад
Ролик рассказывает о неприятной истории, которая случилась в жизни актрисы Евдокии Германовой. Отметив 40-летие, Евдокия, у которой не было своих детей, решила усыновить малыша. В 2001 году она стала мамой полуторагодовалому мальчику. Актриса постоянно говорила, что счастлива и давала интервью. Но спустя несколько лет подросший сын снова оказался в детдоме. Почему Германова вернула ребёнка и каким стал её бывший приёмный сын, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал об актрисе, прозванной «украинской Раневской».
Актеры , Видео , Евдокия Германова
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