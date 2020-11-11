Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Прямой эфир ТВ

Почему Людмила Гурченко не общалась с родной дочерью 

Teleprogramma.pro и ещё 4 11 ноября 2020
Почему Гурченко не общалась с родной дочерью
Фото: Фото: личный архив
Людмила Марковна умерла 10 лет назад. За эти годы не стало и ее единственной дочки Маши, внучка продолжает борьбу за наследство, а ее муж открыл частный музей народной артистки. Вспоминаем людей, окружавших Гурченко в разные годы.

1953

После окончания десятилетки Люся уехала из Харькова в Москву, где поступила во ВГИК. Родители гордились дочкой. Отец Марк Гаврилович происходил из батраков, в вот мама Елена Александровна — из дворянского рода.

1975

На съемках фильма «Двадцать дней без войны» с Юрием Никулиным. Гурченко еще не отошла после смерти отца, с которым была очень близка. «Я испытала рядом с Юрием Владимировичем много минут добра, — рассказывала актриса. — Со временем он оказался единственным человеком, к которому я могла обратиться с просьбой. Я знала, что он меня поймет так, как надо».

1980

Людмила Гурченко с пятым мужем, музыкантом Константином Купервейсом (на фото сидит слева от актрисы) на свадьбе своей дочери.
Фото: личный архив
Маша родилась во втором браке Гурченко с Борисом Андроникашвили, они вскоре развелись, и потом Купервейс воспитывал девочку как родную. Сейчас он общается с внучкой и правнучкой Гурченко, поддерживает их. Именно Константин водил Машу в школу, делал с ней уроки, пока Людмила Марковна была на съемках.

2009

С последним (шестым) мужем продюсером Сергеем Сениным актриса прожила 20 лет. Гурченко очень смущала разница в возрасте — она была старше на 25 лет, но Сергей так напоминал ей отца, которого артистка боготворила, что она не стала отказываться от любви. Сенин рассказывал: «Хотите — верьте, хотите — нет, мы не уставали друг от друга.
Конечно же, ругались, могли повздорить до битья тарелок, но ровно через три минуты все заканчивалось». Именно Сенин был рядом, когда от передозировки наркотиков умер 16-летний Марк — обожаемый внук Гурченко. С тех пор ее отношения с дочкой разладились, они практически не общались: звезда винила дочь, что та недоглядела за сыном.

2015

На этом фото дочь Гурченко Мария (слева) со своей дочкой Еленой и внучкой Таисией. Мария Королева умерла три года назад в возрасте 58 лет от сердечного приступа.
Globallookpress
За месяц до смерти вспоминала знаменитую маму: «Для меня она живая осталась. Она со мной рядом живет. Прошу у нее прощения за то, что у нас в последнее время не получалось дружеских разговоров. Хоть бы весточку подала…»

2020

Со дня на день 36-летняя внучка народной артистки Елена Королева начнет в суде борьбу за наследство бабушки. После смерти артистки все досталось ее дочери.
Фото: личный архив
А теперь, когда и Мария умерла, наследство должно было быть поделено в равных долях между ее дочерью и мужем. Елена считает, что поровну — это несправедливо, и будет судиться с собственным отцом Александром Королевым. Делят дачу Гурченко в Наро-Фоминске и две ее квартиры.
Видео дня. Актриса, прозванная «украинской Раневской»
Teleprogramma.pro: последние новости
«Это не их работа»: Боярский объяснил, почему Галустян, Светлаков и Харламов не преуспели в кино «Это не их работа»: Боярский объяснил, почему Галустян, Светлаков и Харламов не преуспели в кино Прилучный с Мельниковой: актеры завершили съемки в фильме «Соври мне правду» Прилучный с Мельниковой: актеры завершили съемки в фильме «Соври мне правду» «Александр Петров — животное»: режиссер сериала «Метод-2» высказался о звездном актере «Александр Петров — животное»: режиссер сериала «Метод-2» высказался о звездном актере
Комментарии
Актеры , Двадцать дней без войны , Сергей Сенин , Юрий Никулин , Борис Андроникашвили , Александр Королев , Людмила Гурченко , Мария Королева , Елена Королева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
05:57
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
Актеры
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
03:34
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
Актеры
Ксения Алферова показала маму и 98-летнюю бабушку
02:36
Ксения Алферова показала маму и 98-летнюю бабушку
Актеры
Что стало с актерами из «Ворошиловского стрелка»
13:04
Что стало с актерами из «Ворошиловского стрелка»
Фильмы Актеры
Каким был главный герой-любовник советского кино
11:34
Каким был главный герой-любовник советского кино
Актеры
Что стало с дочерью Любови Полищук
02:45
Что стало с дочерью Любови Полищук
Актеры
Самые омерзительные персонажи в истории кино
10:22
Самые омерзительные персонажи в истории кино
Фильмы
Как Евдокия Германова отказалась от приемного сына
03:08
Как Евдокия Германова отказалась от приемного сына
Актеры
Актриса, прозванная «украинской Раневской»
06:58
Актриса, прозванная «украинской Раневской»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение