10 русских актеров, которые красивее голливудских

Том Круз, Внешность для актера важна не меньше таланта. Вспомните такие имена как Брэд Питт Леонардо ДиКаприо — список главных красавчиков фабрики грёз может продолжаться бесконечно. Все, от простых фанаток до звездных коллег, восхищаются их данными, а сами они словно год от года только хорошеют.

1/10 Никита Ефремов. Фото: DR Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Владимир Яглыч. Фото: DR 3/10 Данила Козловский. Фото: DR 4/10 Александр Петров. Фото: DR Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Павел Прилучный. Фото: DR 6/10 Максим Матвеев. Фото: DR 7/10 Алексей Чадов. Фото: DR Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Станислав Бондаренко. Фото: DR 9/10 Даниил Страхов. Фото: DR 10/10 Игорь Петренко. Фото: DR

Только такая аура безупречности, в основном, витает над зарубежными звездами. Если посмотреть на российский шоу-бизнес повнимательнее, то можно приятно удивиться, ведь на наших экранах тоже полно симпатичных актеров.

Многим даже Голливуд в подметки не годится — а как вы думаете?

Никита Ефремов

Наследник великой актерской династии, Никита Ефремов долгое время «стеснялся» родственников — ему не хотелось, чтобы все связывали его успех только с громкой фамилией. Однако после нескольких ролей он сумел покорить зрителей и зрительниц — помимо неслабых актерских способностей он еще и невероятно привлекательный.

Владимир Яглыч

Он считается одним из самых красивых и перспективных актеров современности, а среди его возлюбленных — культовые российские артистки. В детстве Владимир много болел, поэтому судьба привела его в тренажерный зал. Пару лет занятий — и вот мы знаем такого Яглыча, какой он есть: брутальный, талантливый, открытый.

Данила Козловский

Сниматься в кино Данила начал еще в детстве. Однако никто даже предположить не мог, что пухленький забавный мальчишка станет новым кумиром России. Актер легко перевоплощается из одного образа в другой, что только подтверждает: мало того, что красивый, так еще и талантливый!

Александр Петров

Александр Петров покорил всех с первого появления в кино, а после этого окончательно закрепил статус суперзвезды в России. Его приглашают во все крупные проекты. Актер занимается еще и художественным чтением, сам пишет стихи — ну как в такого не влюбиться?

Павел Прилучный

Павел Прилучный не считает себя красивым. С этим готовы поспорить тысячи его поклонниц. Возможно, дело не только в “голливудской” красоте молодого актера, но и в ролях, которые ему обычно достаются: это харизматичные, немного безбашенные герои. В таком симбиозе можно завоевать чье-угодно сердечко.

Максим Матвеев

По большей части театральный актер Максим Матвеев тоже нередко оказывается в топах самых привлекательных мужчин российского шоу-бизнеса. Поклонницы заявляют: он лучше, чем половина Голливуда, в том числе и в плане актерских способностей.

Алексей Чадов

Фильмы “Ночной дозор” и “9 рота” сделали Чадова по-настоящему популярным. Этот “аполлон” российского кино не считает себя красивым и привлекательным, хотя многочисленные романы с самыми эффектными российскими женщинами немного опровергают это утверждение.

Станислав Бондаренко

Кареглазый брюнет Станислав Бондаренко мало того, что сам по себе нереальный красавец, так еще и в кино выбирает роли только благородных принцев и брутальных героев. Конечно, если и исключения — роли “плохих парней” — но они только подтверждают правило.

Даниил Страхов

Актера иногда называют “лучшим генофондом страны”, но что он сам только смеется. Строгая и аристократичная внешность актера, которая, тем не менее, становится отличным дополнением к любой его роли, покоряет девушек вот уже несколько лет подряд. Однако мужчина “не покорим” — его сердце принадлежит только одной женщине, его супруге.

Игорь Петренко

Игорю Петренко достаются в основном роли прекрасных принцев в российских мелодрамах — не удивительно, что для многих женщин актер стал мечтой. В свое время такого обаятельного и привлекательного могло и не оказаться на экране: Игорь Петренко чуть не был замешан в деле об убийстве, но все обошлось.