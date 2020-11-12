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10 русских актеров, которые красивее голливудских

КТО?ЧТО?ГДЕ?
57 минут назад
Внешность для актера важна не меньше таланта. Вспомните такие имена как Брэд Питт, Том Круз, Леонардо ДиКаприо — список главных красавчиков фабрики грёз может продолжаться бесконечно. Все, от простых фанаток до звездных коллег, восхищаются их данными, а сами они словно год от года только хорошеют.
Никита Ефремов.
1/10 Никита Ефремов.
Фото: DR
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Владимир Яглыч.
2/10 Владимир Яглыч.
Фото: DR
Данила Козловский.
3/10 Данила Козловский.
Фото: DR
Александр Петров.
4/10 Александр Петров.
Фото: DR
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Павел Прилучный.
5/10 Павел Прилучный.
Фото: DR
Максим Матвеев.
6/10 Максим Матвеев.
Фото: DR
Алексей Чадов.
7/10 Алексей Чадов.
Фото: DR
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Станислав Бондаренко.
8/10 Станислав Бондаренко.
Фото: DR
Даниил Страхов.
9/10 Даниил Страхов.
Фото: DR
Игорь Петренко.
10/10 Игорь Петренко.
Фото: DR
Только такая аура безупречности, в основном, витает над зарубежными звездами. Если посмотреть на российский шоу-бизнес повнимательнее, то можно приятно удивиться, ведь на наших экранах тоже полно симпатичных актеров.
Многим даже Голливуд в подметки не годится — а как вы думаете?

Никита Ефремов

Наследник великой актерской династии, Никита Ефремов долгое время «стеснялся» родственников — ему не хотелось, чтобы все связывали его успех только с громкой фамилией. Однако после нескольких ролей он сумел покорить зрителей и зрительниц — помимо неслабых актерских способностей он еще и невероятно привлекательный.

Владимир Яглыч

Он считается одним из самых красивых и перспективных актеров современности, а среди его возлюбленных — культовые российские артистки. В детстве Владимир много болел, поэтому судьба привела его в тренажерный зал. Пару лет занятий — и вот мы знаем такого Яглыча, какой он есть: брутальный, талантливый, открытый.

Данила Козловский

Сниматься в кино Данила начал еще в детстве. Однако никто даже предположить не мог, что пухленький забавный мальчишка станет новым кумиром России. Актер легко перевоплощается из одного образа в другой, что только подтверждает: мало того, что красивый, так еще и талантливый!

Александр Петров

Александр Петров покорил всех с первого появления в кино, а после этого окончательно закрепил статус суперзвезды в России. Его приглашают во все крупные проекты. Актер занимается еще и художественным чтением, сам пишет стихи — ну как в такого не влюбиться?

Павел Прилучный

Павел Прилучный не считает себя красивым. С этим готовы поспорить тысячи его поклонниц. Возможно, дело не только в “голливудской” красоте молодого актера, но и в ролях, которые ему обычно достаются: это харизматичные, немного безбашенные герои. В таком симбиозе можно завоевать чье-угодно сердечко.

Максим Матвеев

По большей части театральный актер Максим Матвеев тоже нередко оказывается в топах самых привлекательных мужчин российского шоу-бизнеса. Поклонницы заявляют: он лучше, чем половина Голливуда, в том числе и в плане актерских способностей.

Алексей Чадов

Фильмы “Ночной дозор” и “9 рота” сделали Чадова по-настоящему популярным. Этот “аполлон” российского кино не считает себя красивым и привлекательным, хотя многочисленные романы с самыми эффектными российскими женщинами немного опровергают это утверждение.

Станислав Бондаренко

Кареглазый брюнет Станислав Бондаренко мало того, что сам по себе нереальный красавец, так еще и в кино выбирает роли только благородных принцев и брутальных героев. Конечно, если и исключения — роли “плохих парней” — но они только подтверждают правило.

Даниил Страхов

Актера иногда называют “лучшим генофондом страны”, но что он сам только смеется. Строгая и аристократичная внешность актера, которая, тем не менее, становится отличным дополнением к любой его роли, покоряет девушек вот уже несколько лет подряд. Однако мужчина “не покорим” — его сердце принадлежит только одной женщине, его супруге.

Игорь Петренко

Игорю Петренко достаются в основном роли прекрасных принцев в российских мелодрамах — не удивительно, что для многих женщин актер стал мечтой. В свое время такого обаятельного и привлекательного могло и не оказаться на экране: Игорь Петренко чуть не был замешан в деле об убийстве, но все обошлось.
А кто, как вам кажется, является главным красавцем российского кино?
Актеры,Фото,Плохие парни,9 Рота,Даниил Страхов,Станислав Бондаренко,Никита Ефремов,Владимир Яглыч,Алексей Чадов,Александр Петров,Том Круз,Брэд Питт,Павел Прилучный,Игорь Петренко,Максим Матвеев,Данила Козловский,Леонардо ДиКаприо,
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