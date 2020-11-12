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Хью Грант сравнил симптомы коронавируса с Харви Вайнштейном 

Lenta.ru 2 часа назад
Хью Грант сравнил симптомы COVID-19 с Вайнштейном
Фото: globallookpress.com
Актер Хью Грант сравнил симптомы коронавируса с ощущением, будто у тебя на груди сидит продюсер Харви Вайнштейн. Запись интервью с ним опубликована на YouTube-канале передачи The Late Show.
Артист рассказал, что он вместе с женой подхватили COVID-19 еще в феврале. Когда пропало обоняние, Грант начал сильно переживать и даже нюхал мусорные баки, чтобы хоть что-то почувствовать.

«В итоге я отправился домой и брызнул себе в лицо духи моей жены Chanel №5. Я ничего не почувствовал, но ненадолго ослеп», — отметил Грант.

Актер заявил, что после заражения сильно потел, а его глазные яблоки увеличились в три раза. У него было чувство, что на груди сидит какой-то огромный человек вроде Вайнштейна.
По словам Гранта, в настоящее время он находится в одном из лондонских отелей. Артист пояснил, что в городе введены серьезные ограничительные меры в связи с коронавирусом.
60-летний Хью Грант снялся в таких фильмах, как «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь», «Агенты А. Н. К. Л» и «Приключения Паддингтона 2».
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Комментарии
Актеры , Реальная любовь , Приключения Паддингтона 2 , Ноттинг Хилл , Хью Грант , Харви Вайнштейн , Chanel
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