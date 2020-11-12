«Никогда столько не целовалась с партнером»

9 ноября на Первом канале состоялась премьера мини-сериала «Казанова» , основанного на скандальной истории реального афериста, обманывавшего женщин в конце 70-х.

В честь долгожданной премьеры мы решили поговорить с актрисой Катериной Шпицей, чей экранный образ влюбленной и обманутой мошенником героини получился особенно ярким и запоминающимся.

— Как вы думаете, в чем секрет такого мощного обаяния Казановы из сериала? Почему женщины влюблялись в него без памяти?

— Секрет в том, что он давал женщинам пусть иллюзию, но любви, он раскрывал их чувственность, открывал им глаза на их глубинные желания и показывал ориентиры полнокровной жизни, заставлял понять, что им нужно для счастья, разрушая стереотипы и сталкивая их с комплексами, от которых надо избавиться.

Обаятельный, добрый, интересный, харизматичный, он дарил им веру в сказку, дух которой потом пронизывал их жизнь навсегда, но ощутив это волшебство романтики и понимания, женщины иначе начинали смотреть на реальность, окрыленные и более уверенные в себе. Каждой он, сам того не осознавая, преподносил урок, цена которого была высока, но этот опыт выводил женщину на новый уровень самоощущения. Поэтому они готовы были платить такую цену и прощали его, понимая, что то, что они приобрели, бесценно.

— А как вы объясняете такую сильную привязанность к Казанове именно со стороны вашей Эллы?

— Для моей героини Казанова — мужчина всей жизни, в которого она не просто влюблена, она его всем сердцем любит и готова пройти с ним все, жертвуя многим.

От него она зависима всем своим существом, поскольку между ними история многих лет отношений. Она знает каждый закоулок его души, и в этом знании — ее счастье.

— Вашей героине вслед за Казановой тоже приходится много перевоплощаться. Вспомните, кем вы были?

— Иногда яркой и запоминающейся, а иногда — неприметной девушкой, простой прохожей.

— И какой образ понравился больше всего?

— Настоящая Элла, без масок. Ранимая, любящая, находчивая, жертвенная.

— На съемках «Казановы» многие актеры пережили немало драматичных моментов. Например, вам с Антоном Хабаровым пришлось искупаться в ледяной воде Финского залива. Как вы готовились к этой сцене и насколько это было тяжело?

— Надо было купаться, если так можно сказать. Зубы стучали. Но ради правдоподобного, убедительного кадра артист готов на многое, не забывая о мерах безопасности, конечно. Риск должен быть оправданным. А любая авантюра и импровизация — подготовленными. У нас были гидрокостюмы. Холоднее всего было ногам — отсутствовавшие в комплекте гидроноски заменили сподручными средствами. Еще секрет — залить за шиворот гидрокостюма перед погружением теплую воду. От тяжести намокшей одежды было сложновато передвигаться. Но нагрузка — это хорошо. Труд — важная часть процесса. После съемок грелись в палатке с тепловыми пушками горячим чаем. Это лучшее средство после охлаждения.

— А как готовились к этой съемке морально? Тяжело было решится провести столько времени в ледяной воде?

— Готовились к кадру долго, снимали довольно быстро, с 2-3 дублей. Помню, в спину сильно била волна. Дублеров на купании у нас не было. А на прыжках с лодки — каскадеры, конечно, нас заменили.

Умеренный экстрим — это хорошо. Он зажигает животную природу человека, которая очень энергична. Физические лишения придают глубину взгляду.

— Какую задачу ставил режиссер вам с Антоном Хабаровым для съемки этих сцен?

— Бояться за жизнь и друг за друга, бежать, что есть сил.

— Какие еще съемки «Казановы» запомнились вам особенно?

— Нам с Антоном выпало очень много эротических сцен.

Никогда за один проект я столько не целовалась с кинопартнером. Это требует раскрепощения, доверия к партнеру и режиссеру, и полного отключения от собственной личности — чтобы переживания были максимально жизненными.

И каждая такая сцена должна иметь художественный смысл и быть стилистически и вкусово выдержана. Над этим трудится вся команда, чтобы соблюсти меру и добиться душевного отклика зрителя.