Что стало с актерами «В поисках капитана Гранта»

«В поисках капитана Гранта» по праву считается шедевром советского кинематографа. Вышедший на телеэкраны в 1986 году семисерийный фильм достигнул ошеломительного успеха, зрители были в восторге. В основу сюжета картины Станислава Говорухина легло произведение Жюля Верна «Дети капитана Гранта». «Рамблер» расскажет, как сложилась судьба главных героев легендарной картины.
Руслан Курашов
Кадр из фильма «В поисках капитана Гранта», Кадр из видео
Как это часто бывает, что для молодых актеров один фильм становится самым знаковым в карьере. Так произошло с белокурым Русланом Курашовым. Руслан ярко «вспыхнул» после фильма и так же быстро «погас». Всего на его счету пять ролей в кино. Молодой человек не захотел связывать свою жизнь с кино и после школы поступил в Академию славянской культуры на отделение хореографии. В результате Руслан стал артистом балета народного танца. Сначала он был солистом ансамбля «Гжель», а затем в ансамбле песни и пляски внутренних войск МВД. Сейчас работает преподавателем танца в Москве.
Галина Струтинская
Кадр из фильма «В поисках капитана Гранта», Кадр из видео
Роль Мэри Грант стала единственной главной ролью в фильмографии актрисы Галины Струтинской. До этого ее снимали лишь в эпизодах, и к Говорухину она попала случайно — ее заметил в коридорах киностудии им. Горького ассистент режиссера и пригласил на пробы. Во время съемок 18-летняя актриса вышла замуж, через год после выхода фильма на экраны она родила ребенка и вскоре семья уехала в Германию, где они живут по сей день. Галина стала косметологом, хозяйкой салона красоты и в кино больше никогда не снималась.
Роль обаятельного и рассеянного ученого Жака Паганеля Лембит Ульфсак называл своим актерским счастьем. Образ даже затмил его Тиля Уленшпигеля в «Легенде о Тиле» (1976 год), который прославил эстонца на весь Союз. После перестройки ушел в театр. Даже сыграл Аркадину в «Чайке», которую поставил его сын от первого брака Юхан, известный в Эстонии режиссер и продюсер. Со второй женой (она менеджер страховой компании) Ульфсак познакомился на улице и прожил 37 лет. Их старшая дочь стала кинокритиком, младшая — художницей. Актер дождался пятерых внуков. Умер от рака в 2017 году в 69 лет.
Кадр из фильма «В поисках капитана Гранта», @annasher_official
Есть актеры и актрисы, кто снимается только в кино, и на сцену театра не выходит и даже не служит ни в одном из них. Тамара Акулова одна из таких. Всю свою жизнь она посвятила кино и преподаванию. Закончив в 1981 году ВГИК, она стала штатной актрисой «Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького». В 90-е годы почти не снималась и преподавала актерское мастерство в «Университете Натальи Нестеровой». С приходом в нашу жизнь сериалов, снова оказалась востребованной. Сейчас Тамара Васильевна преподает на кафедре актерского мастерства во ВГИКЕ. Всего на счету заслуженной артистки РФ более 50 работ в кино.
Николай Еременко-младший
Кадр из фильма «В поисках капитана Гранта», globallookpress.com
Секс-символ российского кино, победитель пиратов XX века, любимец и любитель женщин, весельчак. С виду здоровый и атлетический актер был очень хрупким и доверчивым внутри и не смог совладать иногда со своей популярностью. Первый инсульт у него произошел в 1996 году. Всего на счету актера 47 ролей в кино. В последний раз он снялся в небольшом эпизоде в сериале «Бригада», который вышел на экраны уже после смерти актера. В 2001 году на 52-м году жизни Николай Еременко-младший умер от второго инсульта в Боткинской больнице в Москве, пережив своего отца на 11 месяцев.