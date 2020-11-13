Что стало с актерами «В поисках капитана Гранта»

Руслан Курашов

Кадр из фильма «В поисках капитана Гранта», Кадр из видео

Как это часто бывает, что для молодых актеров один фильм становится самым знаковым в карьере. Так произошло с белокурым Русланом Курашовым. Руслан ярко «вспыхнул» после фильма и так же быстро «погас». Всего на его счету пять ролей в кино. Молодой человек не захотел связывать свою жизнь с кино и после школы поступил в Академию славянской культуры на отделение хореографии. В результате Руслан стал артистом балета народного танца. Сначала он был солистом ансамбля «Гжель», а затем в ансамбле песни и пляски внутренних войск МВД. Сейчас работает преподавателем танца в Москве.

Галина Струтинская

Кадр из фильма «В поисках капитана Гранта», Кадр из видео

Роль Мэри Грант стала единственной главной ролью в фильмографии актрисы Галины Струтинской. До этого ее снимали лишь в эпизодах, и к Говорухину она попала случайно — ее заметил в коридорах киностудии им. Горького ассистент режиссера и пригласил на пробы. Во время съемок 18-летняя актриса вышла замуж, через год после выхода фильма на экраны она родила ребенка и вскоре семья уехала в Германию, где они живут по сей день. Галина стала косметологом, хозяйкой салона красоты и в кино больше никогда не снималась.

Кадр из фильма «В поисках капитана Гранта», Кадр из фильма «Мандарины»

Роль обаятельного и рассеянного ученого Жака Паганеля Лембит Ульфсак называл своим актерским счастьем. Образ даже затмил его Тиля Уленшпигеля в «Легенде о Тиле» (1976 год), который прославил эстонца на весь Союз. После перестройки ушел в театр. Даже сыграл Аркадину в «Чайке», которую поставил его сын от первого брака Юхан, известный в Эстонии режиссер и продюсер. Со второй женой (она менеджер страховой компании) Ульфсак познакомился на улице и прожил 37 лет. Их старшая дочь стала кинокритиком, младшая — художницей. Актер дождался пятерых внуков. Умер от рака в 2017 году в 69 лет.

Кадр из фильма «В поисках капитана Гранта», @annasher_official

Есть актеры и актрисы, кто снимается только в кино, и на сцену театра не выходит и даже не служит ни в одном из них. Тамара Акулова одна из таких. Всю свою жизнь она посвятила кино и преподаванию. Закончив в 1981 году ВГИК, она стала штатной актрисой «Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького». В 90-е годы почти не снималась и преподавала актерское мастерство в «Университете Натальи Нестеровой». С приходом в нашу жизнь сериалов, снова оказалась востребованной. Сейчас Тамара Васильевна преподает на кафедре актерского мастерства во ВГИКЕ. Всего на счету заслуженной артистки РФ более 50 работ в кино.

Николай Еременко-младший

Кадр из фильма «В поисках капитана Гранта», globallookpress.com

Секс-символ российского кино, победитель пиратов XX века, любимец и любитель женщин, весельчак. С виду здоровый и атлетический актер был очень хрупким и доверчивым внутри и не смог совладать иногда со своей популярностью. Первый инсульт у него произошел в 1996 году. Всего на счету актера 47 ролей в кино. В последний раз он снялся в небольшом эпизоде в сериале «Бригада», который вышел на экраны уже после смерти актера. В 2001 году на 52-м году жизни Николай Еременко-младший умер от второго инсульта в Боткинской больнице в Москве, пережив своего отца на 11 месяцев.