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Как изменился звезда фильма «Усатый нянь» 

Мария Грибова 4 часа назад
Как изменился звезда фильма «Усатый нянь»
Фото: Кадр из фильма «Усатый нянь»
Актер Сергей Проханов стал известен благодаря главной роли в картине «Усатый нянь». «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь артиста.
С самого детства будущий актер посещал кружки во Дворце пионеров. А после школы Проханов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, а затем поступил в труппу Театра имени Моссовета. Сергей начал сниматься в кино еще в студенческие годы. Его дебют состоялся в фильме «Семья как семья».
Но известность к Проханову пришла, когда в 1977 году на экраны вышла картина «Усатый нянь». После этого Сергею было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. В 1990 году актер решил попробовать себя в качестве режиссера в создании спектакля «Иисус Христос-суперзвезда». А спустя два года Проханов на собственные средства основал Театр Луны, где под его руководством были поставлены спектакли по мотивам произведений Булата Окуджавы, Николая Гумилева и многих других. С 1999 года артист является руководителем актерского курса ГИТИСа.
Со своей будущей женой, Татьяной Василевской, Проханов познакомился на даче у друзей в 20 лет, а уже спустя два пара узаконила свои отношения. В этом браке родились двое детей — дочь Анастасия и сын Антон.
Сейчас актер занимается воспитанием внуков, один из которых поступил в военное училище. А оставшиеся силы Сергей Проханов тратит на любимое детище — Театр Луны.
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Комментарии 1
Актеры , Усатый нянь , Булат Окуджава , Николай Гумилев , Сергей Проханов , Театра им. Моссовета
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