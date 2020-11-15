Как изменился звезда фильма «Усатый нянь» 

С самого детства будущий актер посещал кружки во Дворце пионеров. А после школы Проханов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, а затем поступил в труппу Театра имени Моссовета . Сергей начал сниматься в кино еще в студенческие годы. Его дебют состоялся в фильме «Семья как семья».

Но известность к Проханову пришла, когда в 1977 году на экраны вышла картина «Усатый нянь». После этого Сергею было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. В 1990 году актер решил попробовать себя в качестве режиссера в создании спектакля «Иисус Христос-суперзвезда». А спустя два года Проханов на собственные средства основал Театр Луны, где под его руководством были поставлены спектакли по мотивам произведений Булата Окуджавы Николая Гумилева и многих других. С 1999 года артист является руководителем актерского курса ГИТИСа.

Со своей будущей женой, Татьяной Василевской, Проханов познакомился на даче у друзей в 20 лет, а уже спустя два пара узаконила свои отношения. В этом браке родились двое детей — дочь Анастасия и сын Антон.

Сейчас актер занимается воспитанием внуков, один из которых поступил в военное училище. А оставшиеся силы Сергей Проханов тратит на любимое детище — Театр Луны.