Умер Армен Джигарханян: главные роли великого артиста 

14 ноября скончался народный артист СССР Армен Джигарханян. Ему было 85 лет. В его актерской фильмографии — более 300 картин, среди которых «Здравствуй, это я!», «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Ширли-мырли». Голосом Джигарханяна говорят персонажи таких мультфильмов, как «Фунтик и сыщики», «Остров сокровищ» и «Жил-был пес». «Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян», — говорил про него Валентин Гафт. Каким запомнят Армена Джигарханяна — в галерее «Ленты.ру».
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