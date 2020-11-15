Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Прямой эфир ТВ

Умер Армен Джигарханян: главные роли великого артиста 

Lenta.ru 2 часа назад
14 ноября скончался народный артист СССР Армен Джигарханян. Ему было 85 лет. В его актерской фильмографии — более 300 картин, среди которых «Здравствуй, это я!», «Место встречи изменить нельзя», «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Ширли-мырли». Голосом Джигарханяна говорят персонажи таких мультфильмов, как «Фунтик и сыщики», «Остров сокровищ» и «Жил-был пес». «Гораздо меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян», — говорил про него Валентин Гафт. Каким запомнят Армена Джигарханяна — в галерее «Ленты.ру».
Видео дня. Судьба актеров из «Ворошиловского стрелка»
Последние новости
В США назвали три главных провала американской разведки в Карабахе В США назвали три главных провала американской разведки в Карабахе Страны Азии создали крупнейший в мире торговый союз Страны Азии создали крупнейший в мире торговый союз В России выявили 22,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 22,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Актеры , Фото , Жил-был Пес , Место встречи изменить нельзя , Остров сокровищ , Валентин Гафт , Армен Джигарханян , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
10:09
Что стало со звездами комедии «Укрощение строптивого»
Актеры
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
05:57
Где нашли колоритного казака для «Тихого Дона»
Актеры
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
03:34
Сегодняшние суперзвезды, раньше промышлявшие рекламой
Актеры
Как живет актриса, которая нашла любовь в 62 года
09:00
Как живет актриса, которая нашла любовь в 62 года
Актеры
52-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» родила дочь
02:44
52-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» родила дочь
ТВ
Эпичные ляпы, которые закрались в блокбастеры
13:26
Эпичные ляпы, которые закрались в блокбастеры
Фильмы
Ксения Алферова показала маму и 98-летнюю бабушку
02:36
Ксения Алферова показала маму и 98-летнюю бабушку
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение