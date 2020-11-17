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Почему не сложилась карьера звезды «Маленькой Веры» 

Елена Красовская 3 часа назад
Героиня видео — актриса Наталья Негода. Всесоюзную, а потом и всемирную популярность ей принесла роль в провокационной картине «Маленькая Вера», которую снял в 1988 году режиссёр Василий Пичул. Актриса рассчитывала, что после такого успеха её начнут регулярно приглашать в новые проекты, но мечтам не суждено было сбыться: даже сейчас, спустя 30 с лишним лет после выхода «Маленькой Веры», эта работа так и осталась единственной яркой в карьере Негоды.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как Ксения Алфёрова показала маму и 98-летнюю бабушку.
Актеры , Видео , Маленькая Вера , Василий Пичул , Наталья Негода , Ксения Алферова
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