Почему не сложилась карьера звезды «Маленькой Веры» 

Героиня видео — актриса Наталья Негода. Всесоюзную, а потом и всемирную популярность ей принесла роль в провокационной картине «Маленькая Вера», которую снял в 1988 году режиссёр Василий Пичул. Актриса рассчитывала, что после такого успеха её начнут регулярно приглашать в новые проекты, но мечтам не суждено было сбыться: даже сейчас, спустя 30 с лишним лет после выхода «Маленькой Веры», эта работа так и осталась единственной яркой в карьере Негоды.
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