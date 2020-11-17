Безруков рассказал, почему не играет абсолютное зло

Российский актер театра и кино Сергей Безруков раскрыл причину отсутствия негативных ролей в своей фильмографии. Об этом он рассказал в интервью для YouTube -шоу «Честно говоря с Паулиной».

По словам актера, он не хотел бы примерять на себя образы «абсолютного зла». Безруков рассказал, что из-за этого никогда не сыграет в кино или сериале насильника и маньяка.

«Я никогда не сыграю зло. Такое абсолютное зло — насильников, маньяков», — отметил артист.

Также Безруков заявил, что не хотел бы появляться в слишком откровенных постельных сценах. «Я сразу думаю, что это кино посмотрят мои дети», — уточнил актер.

Артист признался в своих переживаниях по поводу сериала «Бригада». Он предположил, что через 15 лет его дети посмотрят на Сашу Белого (главный герой сериала — прим. «Ленты.ру» ) и «им будет непривычно видеть отца в таком амплуа». В то же время образ Саши Белого — предмет гордости актера. Безруков заявил, что авторам «Бригады» удалось «вписать в проект целую эпоху».

Артист отметил, что отрицательно относится к продолжению сериала. Отвечая на вопрос о съемках в подобном проекте, Безруков заявил, что это «пройденный этап», потому что «Сашу Белого невозможно перенести в современность, не изменив его характер».