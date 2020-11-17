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Актеры в возрасте, которые выглядят еще роскошнее, чем в молодости 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Кто закрепил стереотип, что старость не может быть привлекательной? Возьмите за пример хотя бы Мэй Маск или Кармен Делль‘Орефиче. Разве можно сказать, что они выглядят как-то не так? Так и со многими другими звездами, которые покоряли своей красотой и харизмой не только раньше, но и сейчас, будучи уже в совершенно почтенном возрасте.
Чтобы достойно встретить старость нужно почаще обращаться к наглядным примерам, которые доказывают: нет ничего страшного в реальных цифрах из паспорта. Можно оставаться модным, интересным, популярным — прямо как эти знаменитости.

1. Хью Грант

Герой почти всех культовых романтических комедий от «Ноттинг-Хилла» до «Реальной любви». Обаятельный актер счастливо женат и является отцом 5 детей. Годы придали ему только больше шарма — взгляните на него сами!

2. Жаклин Биссет

Дива Голливуда 80-х годов сыграла ведущие роли в таких культовых лентах как «Дикая орхидея», «Наполеон и Жозефина» и ряде других, не менее известных. Свое очарование она не потеряла даже спустя годы.

3. Орнелла Мути

Сейчас звезда «Укрощения строптивого» — успешный предприниматель (у Орнеллы своя сеть ювелирных бутиков) и актриса в видеоклипах. Время и возраст ей совершенно не мешают оставаться в числе красивейших женщин мирового кино.

4. Ричард Гир

Главный сердцеед Голливуда, который был в браке с самыми эффектными супермоделями, и звезда знакомых всем фильмов вроде «Хатико» и «Красотка». Ричарду Гиру как никому другому возраст пришелся к лицу.

5. Шэрон Стоун

Все знают фильм «Основной инстинкт» с Шэрон Стоун в главной роли. У актрисы полно ролей в культовых лентах, за которые она даже удостаивалась международных премий. Начинала свой путь к славе она как модель — это и заметно: выглядит Шэрон потрясающе даже сейчас.

6. Кевин Костнер

Актер и режиссер Кевин Костнер первые заработанные деньги направил на создание собственной ленты «Танцующая с волками». Это рискованный шаг и принес ему всемирную славу. Поклонницы до сих пор восхищаются не только талантом, но и внешностью звезды.

7. Билли Зейн

Первая роль — «Назад в будущее», а чуть позже яркое появление в «Титанике». Сегодня Билли Зейн уже не занимается своей актерской карьерой — немного постаревший, но все такой же привлекательный, он занят развитием собственного блога.

8. Кортни Кокс

Главная роль в жизни — Моника из «Друзей». Однако в качестве режиссера Кортни зарекомендовала себя весьма успешно — один из проектов, который недавно закончила актриса, это фильм «Прежде чем я уйду». Фанбаза у артистки постоянно расширяется — думается, что это в том числе и из-за ее эффектной внешности.
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Комментарии 1
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