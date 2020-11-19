Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Как упитанная старшеклассница стала всемирной звездой 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте больше о Кейт Уинслет, которая уже больше двадцати лет числится в главных актрисах мира. Популярность настигла Кейт, когда ей было чуть за 20: в 1997 году вышел блокбастер «Титаник», в котором Уинслет сыграла главную роль. Кейт сразу же попала в списки самых желанных женщин. Между тем, она всегда была девушкой с формами, за что в детстве ей доставалось от сверстников. Как упитанный подросток превратился в звезду мирового масштаба, рассказывает ролик.
Ранее «Рамблер» рассказал, куда пропал исполнитель роли Мистера Бина.
Актеры , Видео , Титаник , Кейт Уинслет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
05:44
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
Актеры
Как упитанная старшеклассница стала всемирной звездой
09:10
Как упитанная старшеклассница стала всемирной звездой
Актеры
Блокбастеры-неудачники, обанкротившие создателей
17:19
Блокбастеры-неудачники, обанкротившие создателей
Фильмы
Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
02:46
Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
Актеры
Что стало с грустным Пьеро из «Приключений Буратино»
04:20
Что стало с грустным Пьеро из «Приключений Буратино»
Актеры Фильмы
Почему не сделала карьеру звезда святочной истории
04:23
Почему не сделала карьеру звезда святочной истории
Актеры
Какой на самом деле была жизнь Спартака Мишулина
44:01
Какой на самом деле была жизнь Спартака Мишулина
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение