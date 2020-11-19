Как упитанная старшеклассница стала всемирной звездой 

Смотрите видео и узнайте больше о Кейт Уинслет, которая уже больше двадцати лет числится в главных актрисах мира. Популярность настигла Кейт, когда ей было чуть за 20: в 1997 году вышел блокбастер «Титаник», в котором Уинслет сыграла главную роль. Кейт сразу же попала в списки самых желанных женщин. Между тем, она всегда была девушкой с формами, за что в детстве ей доставалось от сверстников. Как упитанный подросток превратился в звезду мирового масштаба, рассказывает ролик.
Ранее «Рамблер» рассказал, куда пропал исполнитель роли Мистера Бина.