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Звезда «Короны» и «Секретных материалов» открыла тайну актерских проб 

Lenta.ru 1 час назад
Звезда «Короны» открыла тайну актерских проб
Фото: Sundholm Magnus / Action Press / Shutterstock / REX
Американо-британская актриса театра, кино и телевидения Джиллиан Андерсон, звезда «Короны» и «Секретных материалов», открыла тайну актерских проб. Артистка стала гостем программы Frash Air радиостанции NPR.
Андерсон призналась, что ради получения роли агента Скалли в сериале «Секретные материалы» ей пришлось соврать. Актриса обманула кастинг-директора шоу, солгав о своем возрасте.
Как пояснила Андерсон, ее героиня Дана Скалли по сценарию закончила медицинскую школу и получила степень доктора медицины. В 1993 году, когда начиналась работа над сериалом, актрисе было всего 24 года.
«Мне пришлось соврать. Я сказала [на кастинге], что мне 27», — призналась артистка в интервью. Внешне она была сильно моложе большинства врачей, работающих в больницах и не вполне подходила под образ, который искали для сериала.
Андерсон отметила, что среди конкурентов на роль Даны Скалли были серьезные актрисы Джилл Хеннесси и Синтия Никсон. Во многом артистке помогла поддержка Криса Картера, автора сериала — он счел Андерсон наиболее подходящей на эту роль.
Сериал «Секретные материалы» выходил почти десять лет — с 1993-го по 2002 год. Он довольно быстро стал культовым не только в США, но и во всем мире. Главные роли в нем исполняли Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон.
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Актеры , Секретные материалы , Дэвид Духовны , Крис Картер , Синтия Никсон , Джиллиан Андерсон
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