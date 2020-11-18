Звезда «Короны» открыла тайну актерских проб

Американо-британская актриса театра, кино и телевидения Джиллиан Андерсон , звезда «Короны» и «Секретных материалов», открыла тайну актерских проб. Артистка стала гостем программы Frash Air радиостанции NPR.

Андерсон призналась, что ради получения роли агента Скалли в сериале «Секретные материалы» ей пришлось соврать. Актриса обманула кастинг-директора шоу, солгав о своем возрасте.

Как пояснила Андерсон, ее героиня Дана Скалли по сценарию закончила медицинскую школу и получила степень доктора медицины. В 1993 году, когда начиналась работа над сериалом, актрисе было всего 24 года.

«Мне пришлось соврать. Я сказала [на кастинге], что мне 27», — призналась артистка в интервью. Внешне она была сильно моложе большинства врачей, работающих в больницах и не вполне подходила под образ, который искали для сериала.

Андерсон отметила, что среди конкурентов на роль Даны Скалли были серьезные актрисы Джилл Хеннесси и Синтия Никсон . Во многом артистке помогла поддержка Криса Картера , автора сериала — он счел Андерсон наиболее подходящей на эту роль.