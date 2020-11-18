Назван самый сексуальный мужчина 2020 года 

Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2020 года. Им стал актер Майкл Б. Джордан, сыгравший в "Черной пантере".
Артист отметил, что это "классное чувство".
"Знаете, все шутят типа "Майк, это единственное, чего ты не получишь". Но теперь я стал частью хорошего клуба",
— поделился эмоциями актер.
@michaelbjordan
Звезда картин "Черная пантера" и "Крид" заявил, что секрет его уверенности — осознание невозможности угодить всем. По словам Джордана, в свободное от работы время он играет в видеоигры, готовит и водит машину.
"Иногда вам просто нужно довериться вселенной. Вы должны верить в себя и делать то, что считаете правильным",
— посоветовал актер. По его мнению, даже имея самые благие намерения, люди подчас сталкиваются с негативом и противоречиями.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о звездных мужчинах, которые решились на пластику.