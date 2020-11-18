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Назван самый сексуальный мужчина 2020 года 

Мира Маркина 1 час назад
Назван самый сексуальный мужчина 2020 года
Фото: depositphotos.com
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2020 года. Им стал актер Майкл Б. Джордан, сыгравший в "Черной пантере".
Артист отметил, что это "классное чувство".

"Знаете, все шутят типа "Майк, это единственное, чего ты не получишь". Но теперь я стал частью хорошего клуба",

— поделился эмоциями актер.
@michaelbjordan
Звезда картин "Черная пантера" и "Крид" заявил, что секрет его уверенности — осознание невозможности угодить всем. По словам Джордана, в свободное от работы время он играет в видеоигры, готовит и водит машину.

"Иногда вам просто нужно довериться вселенной. Вы должны верить в себя и делать то, что считаете правильным",

— посоветовал актер. По его мнению, даже имея самые благие намерения, люди подчас сталкиваются с негативом и противоречиями.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о звездных мужчинах, которые решились на пластику.
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Актеры , Чёрная Пантера , Майкл Джордан
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