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Какие реквизиты актеры забирали со съемок фильмов 

Мария Грибова 1 час назад
Чтобы заполучить некоторые реквизиты фильмов фанаты готовы заплатить большие суммы денег. Однако и сами актеры не прочь забрать со съемок тот или иной предмет. «Рамблер» расскажет, какие реквизиты присвоили себе знаменитости.

Роберт Дауни-младший

Кадр из фильма «Мстители»
Во время съемок второй части «Мстителей» Роберт в шутку спросил создателей фильма, может ли он забрать девятиметровую букву «А», отметил, что хочет повесить ее на своем доме в Венеции. После работы над картиной киностудия решила сделать подарок актеру за его вклад, и действительно привезла ему заветную букву к дому, правда, не венецианскому.

Дэниел Рэдклифф

Кто-то может подумать, что Дэниел Рэдклифф решил забрать со съемок Гарри Поттера волшебную палочку, но нет. На память актер получил две пары очков, которые были одной из главных деталей образа его героя.

Дакота Джонсон

Кадр из фильма «50 оттенков серого»
Дакота также забрала сувенир со съемок, а именно флоггер из красной комнаты Кристиана Грея из фильма «50 оттенков серого». Об этом она рассказал в одном интервью, отметив, что сама этим предметом не пользуется. Еще Джонсон забрала нижнее белье, просто потому, что оно ей показалось удобным.

Крис Хемсворт

Кадр из фильма «Тор»
Что же Хэмсворт мог забрать со съемок фильма «Тор»? Конечно же, мьельнир — молот бога Грома. В интервью Джимми Киммелу в 2018 году актер признался, что за все время работы над проектом ему удалось украсть с площадки около пяти молотов. Как рассказал Крис, один из них стоит прямо в прихожей дома, а второй — в туалете.
Комментарии
Актеры , Видео , Тор , Гарри Поттер и философский камень , Мстители , Кристиан Грей , Крис Хемсворт , Дэниел Рэдклифф , Дакота Джонсон , Джимми Киммел , Гарри Поттер
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