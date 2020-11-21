Как женщины сделали из Алена Делона актера 

Никого уже не удивишь словами о том, что женщины могут многого добиться, если им изначально повезло с природными данными, так устроен патриархальный мир. Но "Рамблер" выяснил, как красота повлияла на карьеру Алена Делона

Делон был красивым с самого детства. Причем, красивым настолько, что прохожие надоедали его матери. Будучи взрослым, актер всегда благодарил маму за то, что родила его с такой внешностью. Об этом он рассказал в своем интервью изданию Paris Match.

"Красота всегда была при мне. Все постоянно мне о ней говорили. Мать терпеть не могла, когда меня трогали. Когда мы гуляли с ней в парке, она вешала на мою коляску табличку с надписью: «Смотрите, но не трогайте!» Потом на меня засматривались девушки. В конечном итоге все было сделано не мной, а женщинами".

Однако ангельская внешность Делона всегда была обманчива. В армии он угодил в Индокитайскую войну, а из четырех лет службы 11 месяцев просидел в военной тюрьме за плохое поведение. Позже общался с бандитами, и если бы не кино, сам бы мог стать одним из них.

"Когда я вернулся из армии, то стал жить в Пигаль. Некоторое время спустя несколько девушек зарабатывали мне на жизнь. Они были без ума от меня, потому что, как оказалось, я был красивым. Она дали мне возможность заняться кино. Если бы я не стал актером, то уже точно бы умер. Я получил все благодаря красоте".

Переживая из-за своей миловидной внешности, Ален стремился казаться мужественнее. Правда, актер все равно опирался на хрупкие женские плечи, чтобы идти дальше. Никакого противоречия в этом он не видел, так как Делон любил себя и принимал внимание как должное.

"Первой в мою жизнь вошла Брижит Обер. Кроме того, она первой стала убеждать меня заняться кино. Она хотела увлечь меня за собой. Брижит говорила мне: «Будь собой, говори, как говоришь, двигайся, как двигаешься». По сути, я никогда не играл, а жил. И я сразу же понял, что влюблюсь в эту профессию. Затем меня взяла под крыло Эдвиж Фейер".

Красота Делона и бесконечные поклонницы, которые обеспечивали его жизнедеятельность, помогли молодому актеру завоевать Европу, однако Голливуд оказался непреклонен перед чарами Алена. Так как на фоне американских актеров, он выглядел слишком зажато и спокойно.