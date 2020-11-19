Ален Делон тайно получил миллион за интим со звездой

Красавица Денев до сих пор ненавидит бывшего любовника: мол, он отвратительно целуется После того как актера чуть не застрелила жена, у них случился лучший секс

«Я создан для успеха, но не для счастья, — признается мсье Делон. — Не побоюсь сказать, что меня любили больше, чем любил я сам. Видимо, я был неплох. Я не виноват, что они влюбились в меня».

Головокружительные романы суперзвезды в далеком прошлом. Многим женщинам он сломал жизнь. Последней любовью француза стала манекенщица из Нидерландов Розали ван Бремен. Она была моложе на 30 лет и родила ему дочь Анну и сына Алена-Фабьена. Актер категорически не хотел официально регистрировать с ней отношения, и в 2001-м Розали ушла. С тех пор Делон страдает от одиночества. «Он, как старый слон, замкнувшийся в сосуде воспоминаний», — говорят про него журналисты. Мы же достали из этого сосуда четыре самых ярких романа нашего героя.

РОМИ: садомазо, алкоголь и транквилизаторы

Эту пару газетчики прозвали «Барышня и хулиган» . Австрийская актриса Роми Шнайдер познакомилась с Делоном на съемках мелодрамы «Кристина» . Она была аристократкой с блестящими перспективами и гиперопекающей мамашей. Конечно, с первого взгляда ее не мог привлечь самовлюбленный балагур без образования. На съемочной площадке они играли влюбленных, а за ее пределами цапались, как злобные кошки.

После премьеры Роми наперекор матери переехала к Алену в Париж. В итоге родительница смирилась, но поставила условие — секс только после помолвки. В марте 1959-го актеры обручились. Шнайдер боготворила жениха, однако он быстро потерял к ней интерес и всячески давал понять, что брак ему в тягость. Прилюдно унижал, обзывая «мещанкой» и «добродетельной клушей». Начались измены, которые Делон даже не пытался скрыть. Его карьера шла в гору, миллионы поклонниц были готовы отдаться Алену где и как угодно. Роми же терпела, теша себя надеждой, что муж нагуляется и захочет от нее детишек.

— В ней всегда жили два существа: нежная, беззащитная куколка и до тошноты добропорядочная немецкая фрау, — говорил Делон. — Первую я обожал, вторую — ненавидел. — Мне не нравилось, что Роми позволяла Алену делать с ней буквально все, что он хотел, — сетовала мать актрисы. — Поцелуями и побоями заставлял ее приобщаться к новой морали, суть которой — вседозволенность.

Делон мучил жену пять лет. За эти годы Шнайдер превратилась в высококлассную драматическую актрису, ее талант обрел глубину. В личной жизни она была готова и дальше унижаться, лишь бы Ален не уходил. Но однажды он закрутил серьезный роман с актрисой Натали Барталеми, о чем Роми узнала из бульварной прессы, когда была на съемках в Голливуде. Вернувшись в Париж, она обнаружила пустую квартиру и записку: «Я возвращаю тебе свободу и оставляю себе твое сердце».

Забыть предательство супруга Шнайдер предпочла в объятиях драматурга Гарри Майена, за которого быстро вышла замуж, родила сына Давида. Их семейная жизнь была похожа на сказку. Но один звонок Делона разрушил иллюзию счастья. Чтобы вернуть себе угасающую славу, Алену требовался громкий проект. Таким стала драма «Бассейн» . Актер уговорил продюсеров ради пиара взять Роми на роль его любовницы и не прогадал: фильм обсуждали все!

«Мое сердце вновь запылало жаром первой любви, — писала австрийка в дневнике. — Я понимала, что делаю что-то страшное, но не могла удержаться. Делон возродил меня к жизни, от которой я хотела уйти».

Для Делона это была просто успешная работа, а в итоге Роми рассталась с мужем. Шнайдер снова вышла замуж, но и этот брак прожил недолго. В итоге: глубокая депрессия, транквилизаторы, алкоголь, болезнь почек… Но самое страшное: в возрасте 14 лет погиб ее единственный ребенок. Давид перебирался через забор, сорвался и рухнул на острые колья ограды. Все заботы по организации похорон мальчика взял на себя Делон.

Роми умерла через десять месяцев. Ей было 43. По одной из версий, это было самоубийство. По другой — сердце не выдержало. Ален написал ей прощальное письмо под заголовком «Прощай, моя куколка!», которое напечатал журнал «Пари-матч»:

«Мне говорят, что ты мертва. Виноват ли в этом я? Да, это из-за меня твое сердце перестало биться. Из-за меня, потому что 25 лет назад меня сделали твоим партнером в «Кристине».

КАТРИН: мерзкий обман и две пощечины

— Она соблазнительна, как грех, и неподкупна, как сама добродетель, — говорил про Катрин Денев испанский режиссер Луис Бунюэль

Который год на вопрос: «За поцелуй с какой из актрис вы бы заплатили миллион?» — половина французов отвечает: «Денев!» Ее часто упрекали в холодности, ледяной красоте. Хотя на самом деле примадонну французского кино страсти обуревали и порою даже чересчур. Причем единственный мужчина, о котором Денев вспоминает с омерзением, — Ален Делон

1972 год. Жан-Пьер Мельвиль готовится к съемкам криминального детектива «Шпик»/ «Полицейский» (фр. Un Flic). Продюсеры хотят сделать кассу и приглашают Катрин на роль возлюбленной уже утвержденного Алена: «Два секс-символа, два идола в одном кадре — билеты будут раскупаться, как утренние круассаны!»

Сработало. Газеты пестрили громкими заголовками о романе Делона и Денев. Подогревали слухи кадры папарацци: вот они вместе ужинают, вот нежно обнимаются во время обеда, вот выходят из отеля… Снимки, на которых парочка завтракает на вилле Алена и держится за руки, взбудоражили весь Париж. Делон раздавал интервью, называя Денев «той самой» — единственной и неповторимой. Без остановки признавался ей в любви через репортеров.

— Нашему роману не исполнилось и месяца, как я начала прозревать, — не так давно разоткровенничалась актриса. — А потом благодаря болтливым ассистентам выяснила, что интрижка двух звезд входила в смету пиар-кампании нашего будущего совместного фильма. Только Делона об этом предупредили и предложили сделку, а я целовалась бесплатно. Ален пытался оправдаться передо мной и говорил что-то о глупом пари и неудачной шутке. В результате «Шпик» с треском провалился в прокате. А мы не общаемся до сих пор. Но тогда, в начале 70-х, я поняла — в Париже популярность дороже десяти заповедей. Делон уже давно стал карикатурой на самого себя, окружил себя льстецами. Когда актер любит деньги и власть, когда он слишком приближается к власти — дело плохо. И если честно — Ален целуется отвратительно. Впрочем, как и его верный дружок Жан-Поль Бельмондо. Не понимаю, почему их так любят женщины.

Через десять лет после скандала Делон и Денев встретились на съемках боевика «Шок». И если в «Шпике» совместных сцен у них было немного, то в этом фильме сюжет строился на том, что киллер в исполнении Алена влюбляется в замужнюю красавицу из деревни (Катрин) и они вместе спасаются от бандитов. Причем все это сопровождается бесконечными поцелуями, горячими постельными сценами и пылкими признаниями. Ненавидящие друг друга артисты пошли на это за баснословный гонорар. В итоге и зрители, и критики сошлись во мнении, что скрыть отвращения им не удалось и целовались они плохо. Зато пощечину актрисе Делон отвесил по-настоящему. По сюжету таким образом он должен был успокоить свою спутницу. Но вошел в раж и уже после команды «стоп, снято» ударил со всей силы, получив в ответ не менее увесистую сдачу.

НАТАЛИ: рвота и битая посуда

Единственной законной женой голубоглазого красавчика стала Натали Бартелеми. Их первая встреча произошла в ночном клубе. Изрядно выпивший Делон хотел сделать девушке комплимент, но его стошнило прямо на ее платье. От резкого запаха и у Натали сработал рвотный рефлекс. Вдвоем они поплелись в туалет, где попытались отстирать одежду. Актер попросил новую знакомую отвезти его домой. С тех пор они практически не расставались. Но сразу после свадьбы начались ежедневные ссоры. Ален часто обвинял Натали в богемном образе жизни и сетовал, что жена умеет готовить только спагетти. Однажды запустил тарелку с осточертевшими макаронами в старинный фарфоровый сервиз. Посуду, дорогие вазы и антикварные статуэтки во время выяснения отношений они били оба и довольно часто.

— Наши семейные сцены больше походили на эпизоды из дешевой комедии: в разгар ссоры я демонстративно порывалась уйти, Ален же перехватывал меня на пороге и, уцепившись за рукав, частенько разрывал одежду, — вспоминает Натали. — Няня нашего сына Энтони даже сделала замечание: «Право же, месье Делон, что вы делаете?! Это же чистый кашемир».

Однажды супруги не разговаривали друг с другом несколько дней, а когда Бартелеми пошла мириться, Делон не открыл дверь спальни. Разъяренная Натали бросилась за дамским револьвером, подаренным когда-то мужем, и выстрелила в замочную скважину.

— Пуля отрикошетила и разнесла витражное стекло в коридоре. В доме мгновенно включилась сигнализация, — рассказала Натали. — Секунду спустя квартал оцепили полицейские, дикие завывания сирен разбудили соседей. Нам понадобилось немало актерского мастерства, чтобы убедительно рассказать комиссару о «досадной случайности». Как только полиция уехала, Ален сменил гнев на милость. Пришел ко мне в спальню, обнял и прошептал: «Тсс…» Это был наш лучший секс!

Но пришло время, когда супруги дико устали от этих скандалов. К тому же за каждую измену Алена Натали сама тут же отправлялась наставлять ему рога. Они расстались после того, как Бартелеми переспала с телохранителем Делона — Стефаном Марковичем. А 1 октября 1968-го его мертвое обезображенное тело нашли завернутым в полиэтилен. Первым подозреваемым тут же стал Делон. Нашлись свидетели, которые утверждали, что Ален публично угрожал Стефану убийством за связь с его женой. Актера несколько раз вызывали в полицию, выявили его связь с мафией. Французу посыпались анонимные угрозы, кто-то взорвал его машину. Каждый его шаг фиксировался. В невиновность актера свято верила лишь актриса Мирей Дарк и осталась с ним, когда полиция наконец отстала.

МИРЕЙ: слезы двух мужчин

Мирей Дарк француз прожил 16 лет. Их отношения держались на крепкой дружбе, Мирей поддерживала Алена во всем. И принимала как факт истеричное обожание поклонниц.

— Они всюду его преследовали, — вспоминала Дарк. — Даже спали у входа в дом. Порой надо было их отодвигать, чтобы протиснуться в дверь.

Пара хотела завести ребенка, но врачи категорически запрещали. Из-за многочисленных ангин, перенесенных в детстве, у Дарк было слабое сердце: Мирей нельзя было бегать и подниматься по лестницам. Медики считали, что актриса не сможет выносить малыша.

В 1979-м под Новый год у Дарк случился страшный сердечный приступ. Она перенесла восьмичасовую операцию и оказалась прикована к больничной койке на несколько месяцев. Ален не отходил от любимой ни на шаг. Но начались съемки очередного фильма, и Делон потерял голову от партнерши Анн Парийо

— Как я могла тягаться с 20-летней красавицей? — вздыхала Мирей. — Лицо мое распухло, глаза отекли. Ощущала себя не женщиной, а бесполым существом. Все время чувствовала зудящую боль. Отчетливо понимала, что мне уже за 40 и Ален меня бросает…

Он все еще навещал Дарк в госпитале, говорил дежурные фразы. В один из его визитов Мирей сказала, что им нужно расстаться, несмотря на ее безумную любовь. Он тут же окунулся в новые отношения, а ее ждали месяцы восстановления в больнице и попытки встать на ноги. Потом десять лет одиночества и тоски по Делону. И встреча с архитектором Паскалем Депре, за которого вышла замуж. Когда Дарк умерла, все газеты облетели фотографии обнимающихся и горько плачущих на ее похоронах Делона и Депре.

Прикинь!