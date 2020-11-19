Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Без лишних слов — «Стрельцов»
Без лишних слов — «Стрельцов» Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Дмитрий Миллер рассказал о постельных сценах 

Экспресс газета и ещё 2 3 часа назад
Дмитрий Миллер рассказал о постельных сценах в кино
Фото: Экспресс газета
Актер Дмитрий Миллер перед премьерой фильма «Виктория» дал большое интервью. В картине он сыграл героя-любовника, а в жизни примерный семьянин.
Звезда сериалов даже вынужден объяснять детям, что все происходящее на экране не правда.

«Я говорю, что это кино и все ненастоящее. Пока их получается немного обманывать: говорю, что мы только обнимаемся», — рассказал он порталу News.ru.

По словам Дмитрия, жена его к партнершам по фильмам не ревнует, так как сама снимается в кино.

«Она тоже актриса и всё понимает», — пояснил Миллер.

Бывают в картинах Дмитрия и интимные сцены, но он, как профессионал, обсуждает все нюансы с коллегами до начала съемок, а также старается относиться к таким вещам с юмором. В театральных институтах, по его словам, никто не объясняет, как вести себя во время постельных сцен.
«Такого, к сожалению, нет. Может, стоит набрать курс по постельным сценам?» — пошутил артист.
Видео дня. Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
Экспресс газета: последние новости
Ален Делон за секс с Катрин Денев тайно получил миллион Ален Делон за секс с Катрин Денев тайно получил миллион Джигарханян перед самой смертью повторно оформил брак с Татьяной Власовой Джигарханян перед самой смертью повторно оформил брак с Татьяной Власовой Выход сериала «Перевал Дятлова» обернулся скандалом Выход сериала «Перевал Дятлова» обернулся скандалом
Актеры , Виктория , Дмитрий Миллер
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
12:53
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
Актеры
Триллеры, снятые по реальным историям
10:38
Триллеры, снятые по реальным историям
Фильмы
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
04:38
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
Актеры
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
05:44
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
Актеры
Как упитанная старшеклассница стала всемирной звездой
09:10
Как упитанная старшеклассница стала всемирной звездой
Актеры
Блокбастеры-неудачники, обанкротившие создателей
17:19
Блокбастеры-неудачники, обанкротившие создателей
Фильмы
Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
02:46
Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение