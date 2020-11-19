Дмитрий Миллер рассказал о постельных сценах в кино

Актер Дмитрий Миллер перед премьерой фильма «Виктория» дал большое интервью. В картине он сыграл героя-любовника, а в жизни примерный семьянин.

Звезда сериалов даже вынужден объяснять детям, что все происходящее на экране не правда.

«Я говорю, что это кино и все ненастоящее. Пока их получается немного обманывать: говорю, что мы только обнимаемся», — рассказал он порталу News.ru.

По словам Дмитрия, жена его к партнершам по фильмам не ревнует, так как сама снимается в кино.

«Она тоже актриса и всё понимает», — пояснил Миллер.

Бывают в картинах Дмитрия и интимные сцены, но он, как профессионал, обсуждает все нюансы с коллегами до начала съемок, а также старается относиться к таким вещам с юмором. В театральных институтах, по его словам, никто не объясняет, как вести себя во время постельных сцен.

«Такого, к сожалению, нет. Может, стоит набрать курс по постельным сценам?» — пошутил артист.