Шукшина пристыдила российских звезд

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Шукшина отметила, что не хочет ради финансового положения принимать участие в низкопробных проектах.

"Лучше у церкви с детьми встану",

— заявила она.

Шукшина считает, что Меладзе и Воробей должно быть стыдно за свои жалобы на отсутствие возможности зарабатывать. Шукшина заявила, что нужно избавляться от привычки без разбора потребительствовать:

"Мы все привыкли к сытой жизни, и сейчас нас от этого отучают".