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«Мы все привыкли к сытой жизни»: Шукшина пристыдила коллег за потребительство 

Стелла Шмель 2 часа назад
Шукшина пристыдила российских звезд
Фото: РИА Новости
Актриса Мария Шукшина высказалась на тему "бедствующего" положения артистов в условиях пандемии. Как заявила артистка, она не хочет уподобляться таким артистам, как Валерий Меладзе или Елена Воробей, которые жалуются на нехватку денег. Об этом она заявила изданию "Царьград".
Шукшина отметила, что не хочет ради финансового положения принимать участие в низкопробных проектах.

"Лучше у церкви с детьми встану",

— заявила она.
Шукшина считает, что Меладзе и Воробей должно быть стыдно за свои жалобы на отсутствие возможности зарабатывать. Шукшина заявила, что нужно избавляться от привычки без разбора потребительствовать:
"Мы все привыкли к сытой жизни, и сейчас нас от этого отучают".
Ранее "Рамблер" писал, что певец Витас отреагировал на жалобы коллег, которые на долгие месяцы лишились концертов из-за пандемии коронавируса.
Видео дня. Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
Актеры , Мария Шукшина , Валерий Меладзе , Елена Воробей
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