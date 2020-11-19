Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
3 месяца кино за 199 рублей в Okko
3 месяца кино за 199 рублей в Okko Оформить сейчас ⟶
Прямой эфир ТВ

Джордж Клуни рассказал о многолетней вражде с Расселом Кроу 

Lenta.ru и ещё 2 19 ноября 2020
Клуни рассказал о многолетней вражде с Расселом Кроу
Фото: Henry Nicholls / Reuters
Голливудский актер Джордж Клуни рассказал о многолетней вражде со своим коллегой Расселом Кроу. Об этом сообщает журнал GQ.
Артист отметил, что звезда «Гладиатора» негативно высказывался о нем еще 15 лет назад.

«Вдруг из ниоткуда он заявил: "Я не такой продажный, как Роберт Де Ниро, Харрисон Форд или Джордж Клуни". Откуда это, черт возьми, взялось?» — удивился Клуни.

Артист вспомнил, что в разное время у него также были разногласия с журналистами издания таких медиа, как TV Guide и Washington Post. Он признался, что устал от конфликтов с коллегами. По словам актера, теперь ему куда более интересен просмотр шоу модели Крисси Тейген.
В 2018 году Джордж Клуни был признан самым высокооплачиваемым актером по версии журнала Forbes. За год он сумел заработать 239 миллионов долларов, несмотря на то, что в 2018-м не вышло ни одного кассового хита с его участием. Большую часть заработка составила прибыль от продажи компании-производителя текилы Casamigos, одним из основателей которой был Клуни.
Видео дня. Что стало с Пьеро из «Приключений Буратино»
Последние новости
Прокуратура начала расследование в отношении дочери Трампа Прокуратура начала расследование в отношении дочери Трампа ФСБ обвинила школьников в терроризме за планы «взорвать» здание ФСБ в Minecraft ФСБ обвинила школьников в терроризме за планы «взорвать» здание ФСБ в Minecraft В России число заболевших COVID-19 впервые превысило 24 тысячи В России число заболевших COVID-19 впервые превысило 24 тысячи
Комментарии 1
Актеры , Гладиатор , Джордж Клуни , Рассел Кроу , Харрисон Форд , Роберт де Ниро , Washington Post , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
15:52
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
Фильмы
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
05:01
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
Актеры
Что стало с карьерой Семчева после похудения
02:37
Что стало с карьерой Семчева после похудения
Актеры
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
12:53
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
Актеры
Триллеры, снятые по реальным историям
10:38
Триллеры, снятые по реальным историям
Фильмы
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
04:38
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
Актеры
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
05:44
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение