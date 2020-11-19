С момент выхода фильма "Голубая лагуна" прошло 40 лет. Совсем еще юная Брук Шилдс, сыгравшая главную роль в картине, покорила всех своей молодостью и красотой. Актриса слишком рано стала секс-символом: после выхода фильма ее часто начали приглашать в кино и на обложки взрослых журналов. В 15 лет она стала лицом кампании Calvin Klein и снялась в провокационной рекламе.

Сейчас Брук Шилдс 55 лет, но она по-прежнему выглядит эффектно. Фанаты восхищаются внешним видом и фигурой актрисы, говоря, что она "вечно молодая". Звезда активно занимается спортом, путешествует и иногда появляется в театральных постановках, фильмах и сериалах.

Недавно актриса подписала контракт с известным модельным агентством IMG Models. По словам Шилдс, ее карьера только начинается. В одном из последних интервью она призвала женщин после 50 лет поверить в свою красоту. "Рамблер" собрал галерею фото актрисы.