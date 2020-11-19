Названы чаще всего раздевающиеся актрисы 

Названы актрисы, чаще всего раздевающиеся на экране. Исследование на эту тему было опубликовано на портале Bingo Sites.

Авторы исследования также опубликовали список актрис, которые не дольше всего пребывали обнаженными, а чаще выбирали проекты, в которых им придется сниматься без одежды.

В этом рейтинге лидером стала Алисия Викандер — в 38 процентах фильмов она снималась обнаженной. На втором месте — Ана де Армас с показателем 36,8 процента. Третью строчку заняла Лайа Коста (36,4 процента).

На сайте приводятся данные и об артистках, которые наиболее часто появляются на экране в нижнем белье. Так, Марго Робби в подобном образе можно увидеть более чем в половине картин с ее участием (55,6 процента). Следом за ней — Меган Фокс (53,3 процента) и Джои Кинг (50 процентов).