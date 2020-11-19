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Названы чаще всего раздевающиеся актрисы 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Названы чаще всего раздевающиеся актрисы
Фото: Globallookpress.com
Названы актрисы, чаще всего раздевающиеся на экране. Исследование на эту тему было опубликовано на портале Bingo Sites.
Рейтинг возглавила Ева Грин. В общей сложности ее показывали без одежды 1730 секунд, то есть практически полчаса. На втором месте оказалась Хелен Миррен, которую видели обнаженной почти 24 минуты. Замкнула тройку Анджелина Джоли, она провела голой 24 минуты. Кроме того, в первой десятке оказались Джуно Темпл, Николь Кидман, Пенелопа Крус, Шарлиз Терон, Розанна Аркетт, Хелен Хант и Алисия Викандер.
Авторы исследования также опубликовали список актрис, которые не дольше всего пребывали обнаженными, а чаще выбирали проекты, в которых им придется сниматься без одежды.
В этом рейтинге лидером стала Алисия Викандер — в 38 процентах фильмов она снималась обнаженной. На втором месте — Ана де Армас с показателем 36,8 процента. Третью строчку заняла Лайа Коста (36,4 процента).
На сайте приводятся данные и об артистках, которые наиболее часто появляются на экране в нижнем белье. Так, Марго Робби в подобном образе можно увидеть более чем в половине картин с ее участием (55,6 процента). Следом за ней — Меган Фокс (53,3 процента) и Джои Кинг (50 процентов).
В начале ноябре был опубликован список актрис, которые чаще всего матерятся в кино. Возглавила рейтинг Эмили Блант, которая нецензурно выражалась 81 раз.
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Актеры , Ана де Армас , Пенелопа Крус , Николь Кидман , Шарлиз Терон , Хелен Хант , Анджелина Джоли , Розанна Аркетт , Марго Робби , Джои Кинг , Меган Фокс , Алисия Викандер , Лайа Коста , Эмили Блант , Ева Грин , Хелен Миррен
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