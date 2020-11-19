Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Актеры, которые стали политиками 

Мария Грибова 1 час назад
Актеры, которые стали политиками
Фото: Кадр из фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Некоторые актеры снимают фильмы, пишут музыку, выступают в качестве продюсеров или сценаристов, а иногда занимаются политической деятельностью. «Рамблер» расскажет об актерах, которые стали политиками.

Арнольд Шварценеггер

Шварценеггер стал известен благодаря роли Терминатора в одноименном фильме. Также зрители знают его по картинам «Конан-варвар», «Коммандо», «Хищник» и многим другим. Позже Арнольд стал уделять внимание политике. Он не раз публично поддерживал республиканцев. Позже жители Калифорнии выдвинули кандидатуру Шварценеггера на пост губернатора. И в 2003 году он был избран, и находился в должности два срока.

Рональд Рейган

Кадр из фильма «Морские ведьмы»
В юношестве Рональд Рейган прошел кинопробы и подписал семилетний контракт со студией Warner Bros. И с тех самых пор его актерская карьера продлилась 20 лет. Позже Рейган начал заниматься общественной деятельностью, и в 1967 году стал губернатором Калифорнии. А в 1981 году Рональд Рейган стал президентом, пробыв на этой должности два срока.

Владимир Зеленский

Кадр из сериала «Слуга народа»
Свою творческую карьеру Владимир Зеленский начал с КВН. Позже он стал активно сниматься в фильмах и сериалах. В 2015 году на экраны вышел многосерийный проект «Слуга народа», где Зеленский исполнил роль президента Украины. Спустя год он основал партию «Слуга народа», а уже в мае 2019 года стал президентом государства.

Клинт Иствуд

Кадр из фильма «За пригоршню долларов»
Свою карьеру Клинт Иствуд начал с роли ковбоя, образ которого закрепился за ним на долгие годы. Однако он не стал добиваться огромных высот в этом ремесле, и чуть позже стал заниматься политикой. Через некоторое время Иствуд стал мэром одного города в Калифорнии, где был у власти всего два года. После этого он возобновил карьеру актера, и получил целых пять премия «Оскар».
Видео дня. Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
Комментарии 2
Актеры , Оскар , Слуга народа , Конан-варвар , Хищник , Арнольд Шварценеггер , Клинт Иствуд , Владимир Зеленский , Рональд Рейган
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
12:53
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
Актеры
Триллеры, снятые по реальным историям
10:38
Триллеры, снятые по реальным историям
Фильмы
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
04:38
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
Актеры
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
05:44
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
Актеры
Как упитанная старшеклассница стала всемирной звездой
09:10
Как упитанная старшеклассница стала всемирной звездой
Актеры
Блокбастеры-неудачники, обанкротившие создателей
17:19
Блокбастеры-неудачники, обанкротившие создателей
Фильмы
Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
02:46
Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение