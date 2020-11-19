Актеры, которые стали политиками 

Некоторые актеры снимают фильмы, пишут музыку, выступают в качестве продюсеров или сценаристов, а иногда занимаются политической деятельностью. «Рамблер» расскажет об актерах, которые стали политиками.
Шварценеггер стал известен благодаря роли Терминатора в одноименном фильме. Также зрители знают его по картинам «Конан-варвар», «Коммандо», «Хищник» и многим другим. Позже Арнольд стал уделять внимание политике. Он не раз публично поддерживал республиканцев. Позже жители Калифорнии выдвинули кандидатуру Шварценеггера на пост губернатора. И в 2003 году он был избран, и находился в должности два срока.
Кадр из фильма «Морские ведьмы»
В юношестве Рональд Рейган прошел кинопробы и подписал семилетний контракт со студией Warner Bros. И с тех самых пор его актерская карьера продлилась 20 лет. Позже Рейган начал заниматься общественной деятельностью, и в 1967 году стал губернатором Калифорнии. А в 1981 году Рональд Рейган стал президентом, пробыв на этой должности два срока.
Свою творческую карьеру Владимир Зеленский начал с КВН. Позже он стал активно сниматься в фильмах и сериалах. В 2015 году на экраны вышел многосерийный проект «Слуга народа», где Зеленский исполнил роль президента Украины. Спустя год он основал партию «Слуга народа», а уже в мае 2019 года стал президентом государства.
Кадр из фильма «За пригоршню долларов»
Свою карьеру Клинт Иствуд начал с роли ковбоя, образ которого закрепился за ним на долгие годы. Однако он не стал добиваться огромных высот в этом ремесле, и чуть позже стал заниматься политикой. Через некоторое время Иствуд стал мэром одного города в Калифорнии, где был у власти всего два года. После этого он возобновил карьеру актера, и получил целых пять премия «Оскар».